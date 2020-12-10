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برلمان

مشروع قانون بإعفاء المستشفيات الخيرية من 75 % من أسعار مرافق المياه والغاز والكهرباء

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 04:33 م
مستشفى خيرى
مستشفى خيرى
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فريدة محمد
قال النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب أنه تلقى شكاوى عديدة من المستشفيات الخيرية على مدار الفترة الماضية بشأن تحملهم أعباء كبيرة في مصروفات المرافق من مياه وكهرباء وغاز  رغم ما يقدمونه من جهود مقدرة في خدمة المجتمع المصري وعلاج المواطنين بأسعار رمزية وبالمجان في العديد من التخصصات. 

وأكد فى بيان صحفى له علي أنه في ضوء هذه الشكاوى، والتشاور والنقاش مع القائمين على هذه المستشفيات، سيعمل على ترجمة ذلك تشريعيا مع انطلاقة برلمان ٢٠٢١، حيث تفعيل القياس على قانون الرياضة بإعفاء الأندية ومراكز الشباب والمنشآت الرياضية من ٧٥٪من أسعار المرافق التي تضم الغاز والكهرباء والمياه وغيرها.
 
وأكد أبو العلا  أن الترجمة التشريعية لهذه الإعفاءات من شأنها أن تمكن الحكومة من تطبيقها على أرض الواقع، وتقديم تسهيلات لهذه المنشآت الصحية التي تقوم بدور محوري في علاج المواطنين ودعم المنظومة الصحية في مصر، مستشهدا بمركز مجدي يعقوب بأسوان والمركز الجديد له أيضا بأكتوبر، ومستشفى ٥٧٣٥٧ ومستشفى الناس، حيث خدمات صحية تحتاج للدعم والتسهيلات والمساندة لأداء مهمتم بصورة أفضل لخدمة المواطن. 

واختتم حديثه بالتأكيد على أنه سيتقدم بهذه التعديلات مع انطلاقة أعمال البرلمان الجديد، والذي يضع عليه المواطن آمال عديدة في تحقيق تطلعاته وأمنياته بكافة المجالات والمستويات.
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