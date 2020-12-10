برلمانية تطالب بإعفاء دور الأيتام من سداد فواتير المياه والكهرباء

تحفظت النائبة عبلة الهواري عضو اللجنة التشريعية بالنواب ، علي فكرة مشروع مقدم من النائب أيمن أبو العلا بشأن إعفاء المستشفيات الخيرية من سداد فواتير المياه والكهرباء، موضحة أنها فكرة غير مقبولة بالمرة وذلك بسبب إرتفاع معدلات الإستهلاك الخاصة بهذه المستشفيات وتحقيقها أرباحا عالية، كما أن الإعفاء المطلوب سيهدر أموالأ طائلة للدولة.





وطالبت " الهواري" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بتوجيه هذا الدعم لدور الأيتام و الأطفال بلا مأوي فهم أولي المستحقين بالتضامن والمساندة ، مشيرة إلى أن هذا النوع من المؤسسات لا يحصل علي أية مكاسب مالية بل بالعكس يقوم النشاط علي التبرعات والإعانات والعمل التطوعي بمثابة رأس مالها وذلك من أجل تلبية متطلباتهم وتوفير كافة سبل الرعاية.





و أشارت عضو مجلس النواب، إلي أن هناك حالة وحيدة للإعفاء الكامل للمستشفيات الخيرية وهي حين يتم دمج دور العبادة وكافة الجمعيات الأهلية، مؤكدة أن هناك عددا كبيرا من الجمعيات لم يتمتع بأي نوع من الدعم، ومن ثم نجد إن مشروع قانون إعفاء المستشفيات الخيرية من سداد فواتير المياه والكهرباء صعب تنفيذه ويكاد يكون مستحيلا.





ونوهت النائبة، عن إمكانية عمل إعفاء جزئي يشمل عددا من الجهات مثل المساجد والكنائس والجمعيات الأهلية، إضافة إلي المستشفيات الخيرية وذلك لتحقيق العدالة والمساوة في توزيع الدعم بما يحقق مصلحة الأطراف والدولة دون إهدار للأموال مع منح التسهيلات لأولوية المستحقين.





وجاء ذلك بعد أن صرح النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، بأن الفصل التشريعي المقبل لبرلمان 2021 سيشهد تكدسا قانونيا كبيرا، نظرا لاستكمال الدور الذي قام به برلمان 2015 خلال الخمس سنوات الماضية.





وأكد أبو العلا، خلال البيان الصادر له، على أنه سيقوم بتقديم مشروع قانون بشأن إعفاء المستشفيات الخيرية من سداد فواتير المياه والكهرباء وإعطائها بعض المميزات، ومساواتها بالمنشأت الرياضية والفئات المحددة بقانون الرياضة.





وأشار أبو العلا إلى أنه تم الانتهاء من اعداد مشروع القانون، ليتم تقديمه لمجلس النواب المقبل، مؤكدا على أن الهدف من تقديم هذا القانون هو رفع كافة الأعباء عن كاهل المؤسسات الخيرية ؛ نظرا لما تقام به من الكثير من الأعمال الخيرية للمواطنين، وهذا أقل تقديرا لهذا الدور وهو إعفائها من سداد هذه الخدمات مثل "المياة والكهرباء" فضلا عن إعفائها الكامل من الضرائب ومساواتها بمراكز الشباب.