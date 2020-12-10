اليوم.. فرقة "تلات إخوات" تحيي حفلها الغنائي الأول بقصر الأمير طاز

تحيي فرقة " تلاته إخوات" حفلها الغنائي الأول في تمام الساعة السابعة مساء اليوم، بقصر الأمير طاز، تحت رعاية صندوق التنمية الثقافية.





الفرقة مكونة من ثلاثة أشقاء هم حور ومحمد وماسة، وتحت قيادة المايسترو مصطفي محمود، وتقدم الفرقة مجموعة من أغانيهم الخاصة، إضافة إلي عدد من الأغاني الوطنية والتراثية.





جدير بالذكر أن أغنية نقطة نظام كانت أول لقاء يجمع الأشقاء الثلاثة في نوفمبر الماضي قبيل تكوين الفرقة تحت إشراف والدهم المطرب تامر نور والأغنية من إنتاج وزارة الشباب والرياضة، وكلمات الشاعر احمد حسن راؤول، والحان محمد راجح وتوزيع مودي منير.





من جهة أخرى، بدأ العرض المسرحي "عن العشاق" في استقبال جمهوره يوميا، في قصر الأمير طاز بمنطقة الخليفة– التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية- مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وذلك بعد النجاح الجماهيري الذي حققه، وقرار إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة إعادة تقديم العرض مرة أخرى.