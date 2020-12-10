اليوم.. فرقة "تلات إخوات" تحيي حفلها الغنائي الأول بقصر الأمير طاز

تحيي فرقة " تلاته إخوات" حفلها الغنائي الأول في تمام الساعة السابعة مساء اليوم، بقصر الأمير طاز، تحت رعاية صندوق التنمية الثقافية.
الفرقة مكونة من ثلاثة أشقاء هم حور ومحمد وماسة، وتحت قيادة المايسترو مصطفي محمود، وتقدم الفرقة مجموعة من أغانيهم الخاصة، إضافة إلي عدد من الأغاني الوطنية والتراثية.
جدير بالذكر أن أغنية نقطة نظام كانت أول لقاء يجمع الأشقاء الثلاثة في نوفمبر الماضي قبيل تكوين الفرقة تحت إشراف والدهم المطرب تامر نور والأغنية من إنتاج وزارة الشباب والرياضة، وكلمات الشاعر احمد حسن راؤول، والحان محمد راجح وتوزيع مودي منير.
من جهة أخرى، بدأ العرض المسرحي "عن العشاق" في استقبال جمهوره يوميا، في قصر الأمير طاز بمنطقة الخليفة– التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية- مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وذلك بعد النجاح الجماهيري الذي حققه، وقرار إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة إعادة تقديم العرض مرة أخرى.
عرض «عن العشاق» من إنتاج مركز الهناجر للفنون بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية.وهو مأخوذ من كتاب «طوق الحمامة» لابن حزم الأندلسي، وتمتزج بعض نصوصه باللغة العربية الفصحى، مع مشاهد بالعامية المصرية، ونصوص أندلسية ومختارات من أشهر أعمال «كوكب الشرق» أم كلثوم، بجانب الأداء الحركي والارتجاليات الحرة لمجموعة من عازفي فرقة «بيت العود العربي» على آلات العود، القانون.
والعرض من بطولة حمزة العيلي، أحمد زكريا وسارة هريدي، وتمثيل وعزف وغناء ماهر محمود إسماعيل، أداء حركي إيمان لطفي، غناء نجوى حمدي، مساعد مخرج سمية أبو العز وكريم عرفة، ملابس أيمن الزرقاني، تصميم حركي هاني حسن، «دراماتورج» كريم عرفة، وفكرة وإخراج هاني عفيفي.