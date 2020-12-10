لقاح كورونا والمنطقة الصناعية .. وزيرة التجارة ونظيرها الروسي يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي

عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة جلسة مباحثات موسعة مع نظيرها الروسي دينيس مانتوروف وزير الصناعة والتجارة - عبر تقنية الفيديو كونفرانس – تناولت الإعداد لعقد فعاليات اللجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني والمتوقع عقدها خلال الربع الأول من العام القادم بالعاصمة الروسية موسكو.









أشارت إلى أن اجتماعات اللجنة المشتركة تمثل ركيزة هامة لدعم العلاقات الثنائية بين البلدين وذلك في ضوء الاهتمام الكبير والدعم السياسي غير المسبوق للرئيسين عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين لتعزيز العمل المشترك بين مصر وروسيا فى مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.









حضر اللقاء طارق شلبي مساعد الوزيرة لشؤون التجارة الخارجية والاتفاقيات والتعاون الدولي واللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وإبراهيم السجيني رئيس قطاع المعالجات التجارية والدكتور أحمد مغاورى رئيس جهاز التمثيل التجاري والدكتورة نهى عاصم مستشار وزيرة الصحة للتنمية والبحوث الصحية والدكتور جورج حبيب رئيس قطاع الاستيراد والتصدير بالشركة المصرية القابضة للأمصال واللقاحات ومحمد السيد مدير ادارة اوروبا بجهاز التمثيل التجاري.









وقالت الوزيرة إن مصر وروسيا ترتبطان بتاريخ طويل من التعاون الاقتصادي المشترك حيث تعد روسيا شريكا استراتيجيا رئيسيا لمصر منذ ما يزيد عن نصف قرن ، ساهمت خلاله في العديد من المشروعات العملاقة والمشروعات الاستراتيجية في عدد كبير من القطاعات الإنتاجية.





وأضافت جامع أن اللقاء ناقش عددا من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال المشترك وذلك في إطار التحركات التمهيدية الداعمة لاجتماعات اللجنة المصرية الروسية المشتركة والمقرر عقدها بصورتها الفعلية خلال الفترة القادمة بموسكو وذلك في ضوء تطلعات القيادة السياسية بالبلدين لتعزيز التعاون بين القاهرة وموسكو فى كافة القطاعات الاقتصادية.









وحول تطورات مفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسى قالت الوزيرة أنه من المنتظر عقد جولة جديدة من المفاوضات خلال الفترة القادمة حيث تم الانتهاء العديد من بنود الاتفاق وتم تحقيق تقدم كبير فى مجالات تيسير التجارة والتعاون الجمركي وقواعد المنشأ والعوائق الفنية والصحية خلال جولات التفاوض السابقة.









وأشارت إلى أن الاجتماع ناقش تطورات المنطقة الصناعية الروسية بمنطقة محور قناة السويس ، مشيرةً إلى أنه من المتوقع أن يحقق هذا المشروع إلى جانب التوصل لاتفاق للتجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي طفرة كبيرة في حركة التبادل التجاري بين البلدين لترقى لمستوى آمال وتطلعات الدولتين.









ولفتت جامع إلى أن الحكومة المصرية تعكف حاليًا على دراسة الطلبات المقدمة من الجانب الروسي والخاصة باتفاقية إقامة المنطقة الصناعية الروسية فى مصر بهدف التوصل إلى حلول واتفاقات تحقق المصلحة المشتركة لكلا الجانبين ، مشيرةً إلى حرص الحكومة على توسيع نطاق التعاون المشترك بين البلدين في قطاعات الصناعة والتجارة والنقل والبترول والثقافة ونقل التكنولوجيات المتقدمة للصناعة المصرية.









وقالت الوزيرة إن الصادرات المصرية إلى روسيا الاتحادية بلغت خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجارى نحو 436.4 مليون دولار مقارنة بنحو 406.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2019 بمعدل زيادة بلغ 7.3% ، مشيرةً إلى أن إجمالى الاستثمارات الروسية فى مصر يبلغ نحو مليار و 17.3 مليون دولار فى عدد 480 مشروعًا يتركز أغلبها فى قطاعات البترول والغاز.









وتناولت المباحثات رغبة الجانب الروسى فى تعزيز التعاون المشترك مع مصر لاستخدام اللقاح الروسى لفيروس كورونا " سبوتنيك" ، وفى هذا الاطار اوضحت الدكتورة نهى عاصم مستشار وزيرة الصحة للتنمية والبحوث الصحية أن وزارة الصحة المصرية تدرس حاليا المقترح الخاص بتجارب البحث الاكلينيكى للقاح الروسى لتحديد مدى فعاليته فى الوقاية من فيروس كورونا المستجد ، مشيرة الى انه فى حال التأكد من فاعلية اللقاح سيكون له أثر ايجابى كبير فى توفير الحماية الصحية من فيروس كورونا.