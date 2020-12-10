أكثر من 30 ألف حالة.. قفزة جديدة في إصابات كورونا بـ تركيا

سجلت تركيا قفزة جديدة في عدد إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال آخر 24 ساعة.





ووفقًا لوزارة الصحة التركية، تم تسجيل 30424 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة، ليقترب إجمالي عدد المصابين بالفيروس في تركيا من نحو 800 ألف حالة.





كما أعلنت الصحة التركية عن 220 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، مسجلة رقما قياسيا.





وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 15751 حالة.





وكانت السلطات التركية، كشفت في نوفمبر الماضي، أن وزارة الصحة لم تصدر إحصاءات كاملة لحالات الإصابة بفيروس كورونا، لافتة إلى أن الأرقام المعلنة للجمهور تستثني عدد الحالات التي لا تظهر عليها أعراض، مما يحجب مدى انتشار العدوى في البلاد.





وصعدت تركيا إلى المركز الرابع على مستوى العالم لأكبر عدد من حالات الإصابة اليومية، مقتربة من الولايات المتحدة والهند والبرازيل.