لمتابعة التطورات| أحمد موسى يقدم حلقة خاصة العاشرة مساء الليلة

يقدم الإعلامي أحمد موسي في العاشرة مساء اليوم حلقة خاصة من برنامج «على مسئوليتي» علي قناة «صدى البلد» ، لمتابعة التطورات الحالية والأحداث المهمة .

تحدث الإعلامى أحمد موسى، مساء أمس الأربعاء عن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بصحة المواطن المصري، وعن المبادرات التى تمت فى الفترة الأخيرة.





وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد" أنه تم فحص 10 ملايين و 500 ألف امرأة ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة مجانًا.





ولفت أحمد موسى إلى أن الكشف فى المبادرة يكون بالمجان، موضحًا أن الجميع يحق له الكشف ولا يوجد فارق بين مواطن من هنا أو هناك و جميع المحافظات توفر الكشف.





وأشار إلى أن كل سيدة عليها أن تذهب وتقوم بعمل الكشف، مضيفا" لما بنكشف بدري أى مرض بيتم علاجه، والسيدة التى لا تعانى من أى شئ عليها أن تذهب للاطمئنان"، موضحا أن الرئيس السيسي وجه بالكشف عن صحة المصريين لوقايتهم من الأمراض.