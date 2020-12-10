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محافظات

دبلوماسية المانجو.. سفير الاتحاد الأوروبي ينهي زيارته إلى الإسماعيلية بشراء المانجو الإسمعلاوي

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 07:46 م
سفير الاتحاد الاوروبي
سفير الاتحاد الاوروبي ينهي زيارته الاسماعيلية بشراء المانجو
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انجي هيبة
حرص سفير الاتحاد الأوروبي كريستيان برجر، خلال رحلة عودته من محافظة الإسماعيلية، التي التقي فيها بكل من اللواء شريف بشارة المحافظة والفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، علي شراء اصناف من المانجو التي تحظي محافظة الاسماعيلية، بزراعتها وبيعها عبر شوادر منتشرة علي طول الطريق الصحراوي مصر/ الاسماعيلية.

وكشفت مصادر دبلوماسية حرص السفير علي توقيف سيارته الخاصة والنزول بنفسه لتفقد شوادر المانجو وشراء اصناف منها والتقاط الصور التذكارية مع الباعة، والذين اكدوا للموقع ان موسم ٢٠٢٠ كان موسما مميزا خاصة مع قيام عدد من السفراء الاجانب بشراء المانجو الاسمعلاوي خلال الشهور الثلاثة الماضية منذ انطلاق الموسم الاستثنائي.

وحظي السفراء الاجانب  بترحيب حار من الباعة الجائلين، كما بادلهم السفراء رسائل الشكر والثناء علي حسن الضيافة والطعم الذي لا يقاوم للمانجو الاسمعلاوي، حتي انتشر بين السفارات الاجنبية مصطلح جديد وهو " دبلوماسية المانجو".

وتفقد سفير الاتحاد الاوروبى أنفاق قناة السويس الجديدة، والمجري الملاحي لقناة السويس، والتقي بمحافظ الاسماعيلية لبحث سبل التعاون المشترك.

واستقبل اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، السفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة و السيدة قرينته في أولي زيارتهم لمحافظة الإسماعيلية وذلك بحضور المهندس احمد عصام الدين نائب المحافظ و أيمن الشربيني المتحدث الصحفي باسم سفارة الاتحاد الأوروبي ووائل فكري مدير المراسم   بديوان عام المحافظة لبحث سبل التعاون. بين الجانبين. 

واستعرض محافظ الإسماعيلية خلال اللقاء  بعض  المشروعات القومية التي أقيمت بالمحافظة بداية من مشروعات قناة السويس الجديدة وأنفاق قناة السويس وصولا  لشبكة الطرق الجديدة التي جعلت من الإسماعيلية محافظة محورية بين جميع المحافظات . موضحا أنه بالرغم من جائحة كورونا وتأثيرها بالسلب علي الاقتصاد الا أن  صادرتنا من المنتجات الزراعية حققت زيادة في معدلاتها والتي تصدرها محافظة الإسماعيلية ضمن اجمالي الصادرات الزراعية لمصر.

وأشاد السفير بحفاوة الاستقبال، وبالمشروعات القومية التي تمت على أرض الإسماعيلية وعلى رأسها أنفاق قناة السويس والمحاور المرورية .

وقال السفير خلال لقائة أن جائحة كورونا أحد الدورس التي أستفادت منها مصر حيث استطاعت  تقليل الأثار السلبية الناجمة مقارنه بالدول الأخرى التي فقدت أقتصادها أو تأثرت بنسب كبيرة جراء الجائحة مشيرا أن صندوق النقد الدولي ذكر أن مصر من الدول القليلة التي ستشهد نمو بالإيجاب خلال الجائحة .

وفى ختام اللقاء تبادل  محافظ الإسماعيلية والسفير الدروع.

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دبلوماسية المانجو.. سفير الاتحاد الأوروبي ينهي زيارته إلى الإسماعيلية بشراء المانجو الإسمعلاوي
دبلوماسية المانجو.. سفير الاتحاد الأوروبي ينهي زيارته إلى الإسماعيلية بشراء المانجو الإسمعلاوي
دبلوماسية المانجو.. سفير الاتحاد الأوروبي ينهي زيارته إلى الإسماعيلية بشراء المانجو الإسمعلاوي
دبلوماسية المانجو.. سفير الاتحاد الأوروبي ينهي زيارته إلى الإسماعيلية بشراء المانجو الإسمعلاوي
دبلوماسية المانجو.. سفير الاتحاد الأوروبي ينهي زيارته إلى الإسماعيلية بشراء المانجو الإسمعلاوي
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