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فن

بفستان محتشم.. صفاء جلال تشارك في ختام القاهرة السينمائي .. فيديو

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 07:54 م
صدى البلد
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مريم عزت - ايهاب اشرف
تعتبر الفنانة صفاء جلال ، اول الحاضرين لافتتاح مهرجان القاهرة السنيمائى ، كما تألقت على السجادة الحمراء باطلالة متميزة للغاية حيث ارتدت فستانا اسود مختلفا غير معتاد. 



ويختتم مهرجان القاهرة السينمائي اليوم الخميس، دورته الـ 42 في دار الأوبرا المصرية، ومن المتوقع حضور عدد كبير من النجوم على السجادة الحمراء.

على مدار 9 أيام خلال مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ، تألقت النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي خطفت الأضواء، خلال مشاركتهن فى المهرجان.

شهدت الدورة الـ 42  من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي  ، عرض 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.


يشهد حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي مساء اليوم، والمقام على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، توزيع الجوائز على الأفلام الفائزة في مختلف المسابقات.



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