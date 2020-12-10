مصطفى بكري يكشف عن نتائج المؤشرات الأولية لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب

كشف الإعلامي مصطفى بكري عن نتائج المؤشرات الأولية لجولة الإعادة لإنتخابات مجلس النواب 2020 وأكد أنه تم خسارة النائب أحمد طنطاوي، بدائرة قلين وكفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ، والتى شهدت منافسة بين 6 مرشحين لحسم 3 مقاعد بالدائرة.





أعلنت اللجنة العامة المشرفة على جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب بالدائرة الأولى بكفر الشيخ، حصول السيد شمس الدين على 73795 صوتا، ومحي الدين القطان على 43094، وباسم حجازى على 63103 ، فيما حصل أحمد طنطاوى على 53529 ، ومراد القطان على 55278 ، وياسر منير على 62855 صوتا.





وتم إغلاق باب التصويت في جولة الإعادة لـ "انتخابات مجلس النواب" - المرحلة الثانية، في الداخل لمحافظات القاهرة، والغربية، ودمياط والدقهلية والشرقية والقليوبية وكفر الشيخ والمنوفية والسويس والإسماعيلية وبورسعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء ، والتى أجريت علي مدار يومى الإثنين والثلاثاء.





وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات رسميًا نتيجة انتخابات مجلس النواب في محافظات المرحلة الثانية يوم 14 ديسمبر 2020، لتنتهى بذلك انتخابات مجلس النواب رسميًا بعد أن تم إعلان نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الأولى من الانتخابات.





وقال النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، إن معركة ماراثون انتخابات مجلس النواب هي معركة كبيرة بمعني الكلمة والتنافسية علي المقاعد الفردية كانت قوية جدا بين المرشحين في جولة الإعادة وتم ملاحظة أن الشباب كان له دور كبير في تلك المعركة.





وأضاف «وهدان» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة" المذاع علي قناة "المحور" الفضائية، أن النتيجة الاولية لجولة الاعادة في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب سوف تعلن خلال وقت قليل ولكن النتيجة النهائية سوف تعلن يوم 14 ديسمبر.