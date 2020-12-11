السيسي يوجه بمنح حافز نقدي لمالكي السيارات الراغبين في إحلالها بأخرى تعمل بالغاز.. نواب: يأتى فى إطار الحفاظ على البيئة من التلوث.. وسيسهم فى حل مشكلة الاحتباس الحراري

برلماني: حافز إحلال السيارات للغاز في صالح المواطن والدولة

نائب: مصر عازمة على التوسع في صناعة السيارات الكهربائية والغاز

الطبيعى كوقود للسيارات برلماني: انتشار المحطات ضرورة لاستخدام الغاز





أشاد عدد من النواب بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح حافز مادى ملائم للمواطنين مالكي السيارات المتقادمة لإحلالها بأخرى جديدة تعمل بطاقة الغاز ، حيث أكدوا أن تحويل السيارات القديمة إلى سيارات كهربائية او سيارات تعمل بالغاز الطبيعى يأتى فى إطار الحفاظ على البيئة من التلوث وحل مشكلة الإحتباس الحرارى ، كما أشاروا إلى أن الوفر الاقتصادى الناتج عن التحويل سيعود على المواطنين من خلال ترشيد استهلاك البنزين.





فى البداية أشاد النائب سمير البطيخي عضوٍ لجنة الصناعة بمجلس النواب بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح حافز مادى ملائم للمواطنين مالكي السيارات المتقادمة لإحلالها بأخرى جديدة تعمل بطاقة الغاز، مؤكدا أن ذلك يدعم الإجراءات التمويلية للتعاقد، يضاف إلى الوفر الاقتصادي الذى سيعود على المواطنين من خلال ترشيد استهلاك البنزين.





وأشار البطيخى لـ"صدى البلد" إلى أن التحركات التي تقوم بها الحكومة لاستخدام الغاز الطبيعى كوقود بديل للسيارات والمركبات تحقق صالح المواطن والدولة المصرية.





وقال عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إن استخدام الغاز الطبيعى يوفر أموالا للمواطنين الدولة، موضحا أن التوفير المادي الذي ينتج عن استهلاك الغاز سيدفعه المواطن قسط للسيارة الجديدة في مشروع صديق للبيئة.





وأكد أهمية توفير بنية تحتية لتخدم هذا المشروع، موضحا أنها تصل إلى ما يقرب من ٣٦٥ محطة تدخل الخدمة خلال المرحلة القادمة مشيرا إلى أهمية استخدام سيارات حديثة وصديقة للبيئة.





وأشاد النائب رضوان الزياتى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان بتوجيهات الرئيس السيسي بمنح حافز نقدي لمالكي السيارات الراغبين في إحلالها بأخرى تعمل بالغاز، مشيرا إلى أنه إجراء جيد لتشجيع أصحاب السيارات القديمة على امتلاك السيارات الكهربائية أو سيارات الغاز.





وقال الزياتى لـ"صدى البلد" إن تحويل السيارات القديمة إلى سيارات كهربائية أو سيارات تعمل بالغاز الطبيعى يأتى فى إطار الحفاظ على البيئة من التلوث وحل مشكلة الاحتباس الحرارى.





وأكد عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن مصر عازمة على التوسع فى صناعة السيارات الكهربائية والسيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى ، حتى تشجع المواطنين على الإقبال على شرائها.





وقال اللواء سعيد طعيمة عضو مجلس النواب ان استخدام الغاز الطبيعى كوقود بديل للسيارات والمركبات يتطلب توفير البنية التحتية اللازمة لتشغيل المحطات التي تعمل بالغاز حتى يتمكن المواطنين من توفير احتياجاتهم.





و لفت عضو مجلس النواب في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى ان اتاحة الحكومة أنظمة تقسيط بدون مقدم أو فوائد يساعد المواطنين ، مشيرا إلى أن الوفر الاقتصادى الناتج عن التحويل سيعود على المواطنين من خلال ترشيد استهلاك البنزين ، كما ان الفكرة تدعم البيئة النظيفة.





وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الغاز أرخص كثيرا و يوفر اقتصاديا للمواطنين ، مشيدا بمنح حافز مادى ملائم للمواطنين مالكي السيارات المتقادمة لإحلالها بأخرى جديدة تعمل بطاقة الغاز يهدف لدعم الإجراءات التمويلية للتعاقد.





كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد وجه بمنح حافز مادى ملائم للمواطنين مالكي السيارات المتقادمة لإحلالها بأخرى جديدة تعمل بطاقة الغاز، وذلك بهدف دعم الإجراءات التمويلية للتعاقد، يضاف إلى الوفر الاقتصادى الذى سيعود على المواطنين من خلال ترشيد استهلاك البنزين.





كما وجه الرئيس، بتنظيم معرض متكامل لدعم البرنامج القومي لاستخدام المركبات للغاز الطبيعي، وذلك باشتراك كبرى الشركات العالمية المصنعة للسيارات والمشاركة في البرنامج، على أن يوفر المعرض كذلك خدمة استقبال المواطنين من ملاك المركبات الراغبين في تسجيل طلبات تحويل سياراتهم أو استبدال تلك المتقادمة للعمل بالغاز، بالإضافة إلى عرض أحدث ما تم التوصل اليه فنيًا في هذا الإطار للتغلب على مختلف الشواغل الفنية في هذا الصدد.





جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس ، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض الخطوات التنفيذية "للبرنامج القومي لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.





وعرضت نيفين جامع المحاور الرئيسية للبرنامج بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية، وذلك من خلال تحويل السيارات لتعمل بالوقود المزدوج من غاز طبيعي وبنزين، إلى جانب توفير السيارات المصنعة بالأساس للعمل بالغاز الطبيعي وإحلالها كبديل للسيارات المتقادمة، وكذلك الطاقة الإنتاجية للشركات العالمية للسيارات من مختلف الطرازات، وكذا حجم البنية التحتية اللازمة على مستوى الجمهورية من محطات تموين ومراكز الخدمة والصيانة، موضحةً أن البرنامج يستهدف إحلال 250 ألف مركبة من سيارات ملاكي وأجرة وميكروباص خلال مراحله الأولى.





وأضاف المتحدث الرسمي، أن المهندس طارق الملا استعرض خطط الوزارة والآليات التنفيذية لتنفيذ البرنامج القومي لاستخدام طاقة الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، خاصةً من محطات التموين بالغاز الطبيعي، والتعديلات المطلوبة على المحطات القائمة، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وشركات البترول العاملة في مصر.





ووجه الرئيس بتكثيف برامج التوعية بكافة جوانب وفوائد المشروع، خاصةً على المستوى الاقتصادي من خلال ترشيد استهلاك البنزين، فضلًا عن عوائده البيئية والاجتماعية والاستثمارية.