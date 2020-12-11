صيدلة عين شمس: الاختبارات العملية تبدأ 25 ديسمبر

قالت الدكتورة "أماني أسامة " وكيل شؤن التعليم والطلاب بكلية الصيدلة جامعة عين شمس أن العملية التعليمية تسير بشكل إيجابي دون أي معوقات ذلك باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد وذلك للحد من انتشار العدوى بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعمال. شؤن





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وأوضحت وكيل شؤن التعليم والطلاب بكلية الصيدلة في تصريحات خاصة لـ موقع "صدي البلد " أن الامتحانات العملي بالكلية ستبدأ يوم 25 من ديسمبر وذلك بعد الانتهاء من انتخابات الاتحاد الطلابي ،لافتا الى انه مد عدد ساعات عمل المعامل بالكلية لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الطلاب وتقليل عدد الطلاب داخل المعامل





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وشددت وكيل شئؤن كلية الصيدلة بعين شمس علي انه يتم التعقيم المستمر للمعامل أثناء أداء الامتحانات وارتداء الكمامات ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع المخالفين، مؤكدةً علي أن الامتحانات النظرية ستكون في شكل الاختيار من متعدد لتسهيل عملية أداء الاختبارات علي الطلاب





واستطردت أن العملية الانتخابية للاتحادات الطلابية تسير بشكل إيجابي ،واستقبلت الكلية إقبال كثيف من الطلاب لسحب بطاقات الترشيح

وقد قالت الدكتورة اماني أسامة وكيل شئون كلية الصيدلة بجامعة عين شمس في تصريحات سابقة لها ،أن كلية الصيدلة تتخذ كافة خطواتها الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد للحد من انتشار العدوى بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعمال مؤكدة علي سير العملية التعليمية بالتعليم الهجين ورفع المقررات الدراسية علي المنصات الإلكترونية





وأضافت "اسامة " في تصريحات خاصة لموقع " صدي البلد " أن الكلية مستعدة لاستقبال أي موجة اخري من الكورونا وسير العملية التعليمة بالكامل عن طريق التعليم الهجين، مشيرة الي انه يتم إقامة دورات تدريبية وندوات بشكل مستمر لإضافة كل ما ما يخص فيروس الكورونا لدي طلاب كلية الصيدلة لمواكبة سوق العمل.





وأوضحت أن الكلية توفر فرص عمل وتدريب للخرجين عن طريق هيئة متابعة الطلاب الخريجين ،لافتة الي أنه يتم تطوير المناهج الدراسية بشكل مستمر لمواكبة سوق العمل .



