وزيرة التجارة والصناعة: تحويل 250 ألف سيارة ملاكي وأجرة وميكروباص للغاز.. فيديو

أكدت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن "ا لبرنامج القومي لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي" سيتم العمل عليه من خلال تحويل السيارات لتعمل بالوقود المزدوج من غاز طبيعي وبنزين، إلى جانب توفير السيارات المصنعة بالأساس للعمل بالغاز الطبيعي وإحلالها كبديل للسيارات المتقادمة.





وأضافت نيفين جامع خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" عبر فضائية "صدى البلد" تقديم الإعلامي "أحمد موسى" أنه من أجل إطلا ق هذا المشروع لا بد من التأكد من وجود البنية التحتية لدينا وأن يكون هناك محطات غاز موجودة فى المحافظات.





وتابعت وزيرة التجارة والصناعة: قبل أن نطلق هذا المشروع يجب التأكد من وجود البنية التحتية ولازم يكون هناك محطات غاز موجودة فى المحافظات".





وأشارت نيفين جامع إلى أن البرنامج يستهدف إحلال 250 ألف مركبة من سيارات ملاكي وأجرة وميكروباص خلال مراحله الأولى.



