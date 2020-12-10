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وزيرة التجارة والصناعة: تحويل 250 ألف سيارة ملاكي وأجرة وميكروباص للغاز.. فيديو

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 10:49 م
وزيرة التجارة والصناعة
وزيرة التجارة والصناعة
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محمود محسن
أكدت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن "البرنامج القومي لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي" سيتم العمل عليه من خلال تحويل السيارات لتعمل بالوقود المزدوج من غاز طبيعي وبنزين، إلى جانب توفير السيارات المصنعة بالأساس للعمل بالغاز الطبيعي وإحلالها كبديل للسيارات المتقادمة.

وأضافت نيفين جامع خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" عبر فضائية "صدى البلد" تقديم الإعلامي "أحمد موسى" أنه من أجل إطلاق هذا المشروع لا بد من التأكد من وجود البنية التحتية لدينا وأن يكون هناك محطات غاز موجودة فى المحافظات.

وتابعت وزيرة التجارة والصناعة: قبل أن نطلق هذا المشروع يجب التأكد من وجود البنية التحتية ولازم يكون هناك محطات غاز موجودة فى المحافظات".

وأشارت نيفين جامع إلى أن البرنامج يستهدف إحلال 250 ألف مركبة من سيارات ملاكي وأجرة وميكروباص خلال مراحله الأولى.

ووجه الرئيس بتنظيم معرض متكامل لدعم البرنامج القومي لاستخدام المركبات للغاز الطبيعي، وذلك باشتراك كبرى الشركات العالمية المصنعة للسيارات والمشاركة في البرنامج، على أن يوفر المعرض كذلك خدمة استقبال المواطنين من ملاك المركبات الراغبين في تسجيل طلبات تحويل سياراتهم أو استبدال تلك المتقادمة للعمل بالغاز، بالإضافة إلى عرض احدث ما تم التوصل اليه فنيًا في هذا الاطار للتغلب على مختلف الشواغل الفنية في هذا الصدد.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المهندس طارق الملا استعرض خطط الوزارة والآليات التنفيذية لتنفيذ البرنامج القومي لاستخدام طاقة الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، خاصةً من محطات التموين بالغاز الطبيعي، والتعديلات المطلوبة على المحطات القائمة، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وشركات البترول العاملة في مصر.

ووجه الرئيس بتكثيف برامج التوعية بكافة جوانب وفوائد المشروع، خاصةً على المستوى الاقتصادي من خلال ترشيد استهلاك البنزين، فضلًا عن عوائده البيئية والاجتماعية والاستثمارية.
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