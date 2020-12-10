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وزيرة التجارة والصناعة: السيارة الملاكي دخلت المرحلة الأولى في التجميع المحلي.. فيديو

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 10:57 م
وزيرة التجارة والصناعة
وزيرة التجارة والصناعة
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محمود محسن
قالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة إنه من حق المواطن العادي أن "يركب عربية جديدة واقتصادية" مؤكدة أن السيارة الملاكي دخلت المرحلة الأولى في التجميع المحلى.

وأضافت جامع خلال مداخلة هاتفية لبرنامج على مسئوليتي عبر فضائية صدى البلد تقديم الإعلامي أحمد موسى أنه سيتم تقديم حافز مادي ملائم للمواطنين من مالكي السيارات المتقادمة لإحلالها بأخرى جديدة تعمل بطاقة الغاز.

وتابعت وزيرة التجارة والصناعة أن الهدف من ذلك دعم الإجراءات التمويلية للتعاقد، يضاف إلى الوفر الاقتصادي الذي سيعود على المواطنين من خلال ترشيد استهلاك البنزين.

وأشارت نيفين جامع إلى أن ذلك سيساهم في تقديم خدمة مميزة للمواطن من أجل الانتهاء من السيارات المتقادمة ويكون هناك سيارة جديدة حتى تناسب الطرق والتطوير الذي تم بها، مؤكدة أن هناك أكثر من مليون سيارة متقادمة إضافة إلى 270 ألف ميكروباص بناء على قاعدة البيانات من وزارة الداخلية. 

ووجه الرئيس بتنظيم معرض متكامل لدعم البرنامج القومي لاستخدام المركبات للغاز الطبيعي، وذلك باشتراك كبرى الشركات العالمية المصنعة للسيارات والمشاركة في البرنامج، على أن يوفر المعرض كذلك خدمة استقبال المواطنين من ملاك المركبات الراغبين في تسجيل طلبات تحويل سياراتهم أو استبدال تلك المتقادمة للعمل بالغاز، بالإضافة إلى عرض أحدث ما تم التوصل إليه فنيًا في هذا الإطار للتغلب على مختلف الشواغل الفنية في هذا الصدد.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المهندس طارق الملا استعرض خطط الوزارة والآليات التنفيذية لتنفيذ البرنامج القومي لاستخدام طاقة الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، خاصةً من محطات التموين بالغاز الطبيعي، والتعديلات المطلوبة على المحطات القائمة، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وشركات البترول العاملة في مصر.

ووجه الرئيس بتكثيف برامج التوعية بكافة جوانب وفوائد المشروع، خاصةً على المستوى الاقتصادي من خلال ترشيد استهلاك البنزين، فضلًا عن عوائده البيئية والاجتماعية والاستثمارية.
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