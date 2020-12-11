ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزيرة الصحة: أزمة كورونا أظهرت تضامن الشعوب مع بعضها.. فيديو

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 02:02 ص
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد
Advertisements
قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن مصر تشهد يوما تاريخيا باستقبال أول شحنات لقاح «سينوفارم» لكورونا الصيني من الإمارات، مؤكدة أن الرئيس السيسي حرص على توفير لقاح كورونا للشعب المصري، ووضع الأزمة على الأجندة الرئاسية.

وأضافت «زايد» خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن أول دفعات لقاح كورونا الصيني «سينوفارم»، إن اللقاح الصيني هو الذي أجريت عليه التجارب السريرية، مضيفة : «كنت من أول المتطوعين في التجارب السريرية الخاصة باللقاح الصيني».

وأشارت  وزيرة الصحة والسكان، إلى أنه بفضل تضافر الجهود استطعنا استقبال اولى شحنات لقاح كورونا، موضحة أن أزمة كورونا أظهرت تضامن الشعوب مع بعضها وخاصة شعب مصر والصين والإمارات .

وأوضحت أن منظمة الصحة العالمية أجازت استخدام اللقاح الصيني في مصر، لافتة إلى أن اللقاح الصيني من الإمارات حصل على الموافقة النهائية من الإمارات، متابعة أنه تم إبرام عقد مع التحالف الدولي للقاحات والامصال للحصول على المزيد من اللقاحات .

وتوجهت الدكتورة هالة زايد، بالشكر إلى دولتي الإمارات والصين والتي عكست حجم الصداقة، مؤكدة أن علاقة صداقة تاريخية تجمع بين مصر والصين والإمارات 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وصول لقاح فيروس كورونا الصيني إلى مصر.. صور

وزيرة الصحة: مصر أول دولة أفريقية تحصل على لقاح كورونا.. فيديو

هالة زايد: استلام أول شحنة من لقاح كورونا دليل عظمة القيادة السياسية

بعد استقبال أولى شحنات «سينوفارم».. وزيرة الصحة تكشف معلومات مهمة عن لقاح كورونا.. فيديو

وزيرة الصحة: الرئيس حرص على توفير لقاح كورونا للمصريين

دعمتنا في خضم الأزمة.. سفير الصين: وصول لقاح كورونا لمصر رد للجميل

ترشيحاتنا

شاهد.. فستان زفاف رنا سماحة

هنادي مهنا تخطف قلوب متابعيها بصورة لها مع زوجها من القاهرة السينمائي.. شاهد

مقتل 6 أشخاص في انفجار بطهران.. فيديو

مصطفى عبده رئيسا لشركة غزل المحلة لكرة القدم

إبراهيم عيسى: الإخوان اخترقوا ألتراس الأهلي.. وحولوا الكرة إلى عنف ومذابح

قبلات وأحضان.. لحظات رومانسية في حفل زفاف رنا سماحة وسامر أبو طالب

Advertisements

بتهمة الإساءة اللفظية لموديل .. حبس الإعلامي تامر أمين عامين

مفيش بطانة.. زاوية خلفية تكشف كارثة فستان رانيا يوسف

تفاصيل مرضها .. فيفي عبده: بقالي 6 شهور مش قادرة أتحرك.. والعين مذكورة في القرآن

في وداع ترامب .. إيران تستعد لـ ضربة عسكرية كبرى في المنطقة

مفاجأة مدوية| ديون الزمالك "مليار ونصف" والنشاط الرياضى في خطر

كلام نهائي.. رئيس لجنة المسابقات يكشف موقف الزمالك من خوض السوبر المصري

موقع للتسجيل وبالمجان .. وزيرة الصحة تكشف عن أول فئات تحصل على لقاح كورونا

خاص.. محادثات سرية تكشف بيع فتيات بأكبر موقع زواج عرفي للأثرياء العرب.. نص الرسائل في التحقيقات

زوجة أحمد الفيشاوي تثير الجدل بأنوثتها في ختام مهرجان القاهرة السينمائي

خطر شديد.. فئة ممنوعة من تلقي لقاح فايزر ضد كورونا

إعلامية كويتية: السعودية لن تتمم المصالحة الخليجية إلا بقبول قطر المطالب الـ 13

رئيس لجنة التحكيم بمهرجان القاهرة يفاجئ لبلبة بقبلة والأخيرة: فيها جواز دي.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رخيصة الثمن.. دراسة تنصح بتناول هذه العشبة للوقاية من السرطان

ذكريات من بدايات أم كلثوم.. قصة أول لقاء جمعها بـ«أعظم مغن سمعته في حياتها»

خطر شديد.. فئة ممنوعة من تلقي لقاح فايزر ضد كورونا