رئيس لجنة التحكيم بمهرجان القاهرة يفاجئ لبلبة بقبلة والأخيرة: فيها جواز دي.. فيديو

تعرضت الفنانة الكبيرة لبلبة لموقف محرج وذلك في ختام مهرجان القاهرة السينمائي، حيث حرص رئيس لجنة تحكيم المسابقة الدولية المخرج والسيناريست الروسي ألكسندر سوكوروف على إبراز حبه للفنانة لبلبة ووجه لها التحية خلال حفل ختام القاهرة السينمائي، وقبلها على المسرح، وأعطاها بوكيه ورد إمتنانا منه لها وعلى ما عاشاه سويا خلال عملهم بالمهرجان، وبعد ذلك حضنها على المسرح مما جعل الجميع من الحضور يتفاعل مع الموقف.





وقامت الفنانة لبلة بتوجيه التحية هى الأخرى له، وبعد أن تفاعلت معظم الفنانين المشاركين قالت لبلة" الموضوع فيه جواز ولا أيه، وهو ما جعل الجميع يدخل فى نوبة ضحك شديد".





كما قالت الفنانة ليلى علوي" نـ زغرط بقى ولا أيه يا لبلة".





يذكر أن مهرجان القاهرة إلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصًا على تقديم دورة ناجحة فنيًا، وآمنة صحيًا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا، وكانت أول هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجاني لكل ضيوف حفل الافتتاح، الذي يقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، التزامًا بقرار مجلس الوزراء.









وأعرب رئيس المهرجان المنتج والسيناريست محمد حفظي، عن سعادته وفخره، بما أنجزه فريق "القاهرة السينمائي" خلال الدورة 42، مؤكدا على أنه لم يفقد الأمل يوما بأنها ستقام بصورتها المعتادة على أرض الواقع، رغم الضغوط والتحديات الكبيرة التي فرضها فيروس كورونا، سواء على صناعة السينما في العالم أو على حركة الطيران.





كما حرص "حفظي" على التوجه بالشكر لكل وسائل الإعلام المحلية والدولية، على دعمها المستمر ووقوفها إلى جانب مهرجان القاهرة السينمائي، لإنجاز هذه الدورة الصعبة، والعبور بها إلى بر الأمان.



