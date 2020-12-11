للسائقين الجدد .. 4 نصائح أساسية للحصول على قيادة مميزة

نرغب دائمًا في الحصول على أفضل مستويات الأمان لقائدي السيارات ، و حينما يتعلق الأمر بالسائقين الجدد فنريد أن نقدم العديد من النصائح الأساسية، وذلك لكي تتمتع برحلة آمنة وبقيادة فريدة لسيارتك ، ولقضاء أوقات سعيدة على الطريق.





في إطار ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أفضل 4 نصائح للحصول على قيادة مميزة.





1- ضبط المقاعد

قبل الانطلاق إلى رحلتك فعليك بالانتظار قليلًا، لكي تضبط مقعد القيادة جيدا والوصول به إلى أفضل مستويات الدقة، فمن الممكن أن تتقدم به خطوات للأمام أو الرجوع للخلف وذلك بحسب طول القدم ووضعية استخدام دواسات الحركة، ومن الضروري ايضا ان تهتم بزاوية مسند الظهر حتى لا تؤثر على فقرات العمود الفقري.





2- مرآة الصالون

تعتبر مرآة الصالون هي الوسيلة الدالة على حركة السيارات القادمة من الخلف، ولذلك يرجى الاهتمام بوضعيتها المثلى لكي تحصل على أعلى درجات الأمان.





3- المرايات الجانبية

تشكل المرايات الجانبية أحد أهم وسائل الدقة سواء كنت على الطريق أو اثناء اصطفاف السيارة، ولذلك ننصح دوما بضبطها لقياس مستويات الرؤية وحساب المسافات بطريقة صحيحة، حتى لا نقع في أخطاء جسيمة تؤدي إلى حوادث السير المختلفة.





4- زوايا الرؤية