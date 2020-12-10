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سيارات

خلي بالك.. أخطاء شائعة الحدوث تؤثر على بطارية السيارة

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 03:00 ص
خلى بالك..أخطاء شائعة
خلى بالك..أخطاء شائعة الحدوث تؤثر على بطارية السيارة
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صبري طلبه
يرتكب العديد من قائدي السيارات أخطاء شائعة الحدوث، والتي تنال من طاقة بطارية السيارة وتؤثر على قدراتها، وربما تؤدي إلى التلف التام، وتنتج عن ذلك مشكلات كبيرة وعطل حركي مفاجئ.

وفي سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، أهم النصائح لحماية بطارية سيارتك وتجنب تلك الأخطاء الشائعة.

1- نسيان زر الانتظار 
يتعرض العديد من قائدي السيارات إلى نسيان رز الانتظار، فبعد عملية اصطفاف السيارة، يخرج منها مسرعا تاركا هذا الزر في وضع التفعيل، وعندما يعاود الرجوع إلى سيارته مرة أخرى يجد أن بطارية السيارة قد استنفدت طاقتها بسبب هذا السهو، وإذا كنت من سعداء الحظ فسوف تتم ادارة محرك السيارة بنجاح ولكن إذا تعرضت البطارية لحالة إجهاد كبيرة، ستتوقف تمامًا عن الحركة.

2- استهلاك إضاءة السيارة الداخلية 
من الممكن أيضًا أن يسهو على قائد السيارة إغلاق الإضاءة الداخلية، وتترك لساعات طويلة حتى يعود ويكتشف هذه المشكلة، والتي تنال بقوة من طاقة بطارية السيارة ونفاذها.

3- استعمال الشاحن والكاسيت 
ربما يقضي قائدي السيارات أوقات طويلة بوضعيات الانتظار المختلفة، بموجبها قد يلجأ إلى استعمال شاحن الهاتف وأيضًا تفعيل الكاسيت، فمع كثرة الاستهلاك ربما تنخفض مستويات بطارية سيارتك إلى ادنى قدراتها وتصبح غير قادرة عن العمل، ومن الأفضل أن تتفادى هذه المشكلة و تقليل الأحمال حتى لا تتعرض إلى أعطال حركية كبيرة.

ولذلك ننصح بامتلاك توصيلات البطارية لمواجهة كافة هذه الأمور، وننوه أيضًا على ضرورة الاستخدام الأمثل لطاقة البطارية وتجنب مشكلات الاستهلاك الزائد.
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