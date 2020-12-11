أول تعليق من طارق يحيى بعد إيقافه من الزمالك

قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك إيقاف طارق يحيى نجم الفريق السابق ومقدم البرامج الحالي عن الظهور على قناة الزمالك.





قال طارق يحيى في تصريحات صحفية عقب قرار إيقافه: "واثق من كل كلمة قولتها البرنامج وكل حديثي نابع من حبي وحرقتي على الزمالك الكيان الكبير وأكدت على احترامي للجميع ولأي مسؤول داخل أو خارج الزمالك لكن ما يحدث لا يرضي أحد، الزمالك أكبر من الجميع".





وتابع: "على أتم استعداد ترك منصبي وقلت هذا في تعليقي على البيان غير الموفق بالمرة في هذا التوقيت، لكني لم ولن أتخلي عن الزمالك".





وهاجم طارق يحيى مقدم برنامج زملكاوي عبر قناة النادي الفضائية اللجنة القضائية المكلفة بإدارة نادي الزمالك بسبب نشرها بيانا في التوقيت الحالي عن الموقف المالي للقلعة البيضاء .

وقال طارق يحي : لا اعرف سبب صدور هذا البيان فى هذا التوقيت قبل 24 ساعة من مباراة المقاولون العرب فى افتتاح الدوري .

وشدد على أن توقيت البيان غير مفهوم ولا اعرف سبب صدوره الآن .. فوجئت بأنه مطلوب منى قراءته .. هناك تخبط كبير داخل النادي الان .. تعاقدنا مع صفقتين وتراجعنا عنهما والأمور لا تبشر بالخير .

وأشار إلى أن اسم الزمالك كبير وأنه يعمل داخل القلعة البيضاء حاليا ويقول هذا الكلام من منطلق حرصه على الكيان لأن الجميع راحلون والزمالك هو الباق فى النهاية .

وطالب طارق يحيى من لا يستطيع تقدير اسم الزمالك أو الإضافة إليه بالاعتذار عن مهمته وترك الفرصة أمام آخرين لإدارة القلعة البيضاء .



