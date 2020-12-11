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رياضة

سيراميكا كليوباترا يعلن قائمة مباراة الإنتاج الحربي في أولى مبارياته بالدوري الممتاز

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 03:56 ص
صدى البلد
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عبدالله هشام
أعلن هيثم شعبان المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي في أول مباراة للفريق بعد صعوده إلي الدوري الممتاز موسم 2020/2021 ، ويحل الفريق ضيفًا على الإنتاج على ملعب السلام في تمام الساعة 7.30 مساء في ختام اليوم الأول للدوري العام بالجولة الأولى.

وتضم قائمة الفريق 21 لاعبًا ، وهم : حراسة المرمى : 

محمود شكري - عامر عامر خط الدفاع : طارق سامي - وليد عبد المنعم - خالد صبحي - محمود صقر - رجب بكار - محمد جمال أحمد محسن خط الوسط : عاشور الأدهم - محمد توني - محمود نبيل - عبد الرحمن بودي - صالح جمعة - محمد إبراهيم - شريف دابو - محمد مسعد - مصطفي ميسي خط الهجوم : شادي حسين - أحمد غنيم - ماكسويل
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