دعم من الفنانين وانتقادات من الجمهور.. أحمد داود يثير الجدل بسبب "صيام الماء"

وقال احمد داود عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " سيلفي فرحة الفطار بعد صيام ٦ أيام كنت بشرب فيهم مية بس .. الحمد لله

أحلي عصير رمان في الدنيا ... الحمد لله .. الحمد لله .. الحمد لله ".

وعلقت علّقت الفنانة هند صبري على قائلة " برافو، هذا النظام الغذائي يجدد النشاط " .

قالت له الإعلامية إنجي على " لقد فعلتها " وعلقت أيضا الفنانة كندة علوش وغادة عبد الرازق بوسم " التصفيق " .

وتفاعل معه عدد كبير من جمهوره وجاءت ابرز التعليقات كالآتى :

- مافيش اي بحث علمي يدعم كلامك للاسف الصيام عن الاكل مضر جدا والبوست بتاعك ممكن بسبب في ان حد يقلدك وتحصله مشاكل بسبب نقص الغداء الضروري الأملاح. صيام المياء موجود من زمان بس موضوع تنظيف الجسم كلام فارغ .





- طيب مش كتير ٦ايام و غلط علي الجسم انا اعرف انه يوم واحد بس إنما ٦دي اوفر اووووي .





- ياريت تنبه ان مش اى حد يعمل كده غير بإشراف طبى





- بس ده صيام غلط وبياثر على القلب وعلى الجسم كله.....ازاي ست ايام بدون اكل









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