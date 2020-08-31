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فن

الحمد لله .. رسالة غامضة من أحمد داود عبر إنستجرام

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 06:20 م
احمد داود
احمد داود
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ميرنا محمود
نشر الفنان أحمد داود صورة جديدة  على البحر عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" .
 

وعلق أحمد داود على الصورة قائلا: "الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك .. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، الحمد لله".


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وخاض أحمد داود، السباق الرمضاني الأخير 2020، بمسلسل "لعبة النسيان" لـ دينا الشربيني، وبجانب كل من إنجي المقدم، ورجاء الجداوي ونخبة من النجوم، وهو تأليف تامر حبيب، وإخراج أحمد شفيق.

 
بينما انتهت حلقات مسلسل "لعبة النسيان" بمفاجأة كبرى كشفت خيوط كل الأحداث بعد أن واجهت رقية عائلة الشيال وكشفت فسادهم واختارت ان تعيش حياتها في هدوء مع ابنها بعيدا عنهم.
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