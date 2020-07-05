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فن

في عمق البحر .. أحمد داود يستمتع بالإجازة الصيفية

الأحد 05/يوليه/2020 - 05:02 ص
صدى البلد
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مريم عزت
نشر أحمد داوود  عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" صورة له من عمق البحر. 


كتب أحمد داود على الصورة " إعادة الشحن ..... 🙏🙏🙏🤟🤟🤟 " 

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وخاض أحمد داوود، السباق الرمضاني الأخير 2020، بمسلسل "لعبة النسيان" لـ دينا الشربيني، وبجانب كل من إنجي المقدم، ورجاء الجداوي ونخبة من النجوم، وهو تأليف تامر حبيب، وإخراج أحمد شفيق.

 
بينما انتهت حلقات مسلسل "لعبة النسيان" بمفاجأة كبرى كشفت خيوط كل الأحداث بعد أن واجهت رقية عائلة الشيال وكشفت فسادهم واختارت ان تعيش حياتها في هدوء مع ابنها بعيدا عنهم.

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