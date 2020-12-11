تقام اليوم الجمعة أولي لقاءات الجولة الافتتاحية من منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم بإقامة 3 مباريات من العيار الثقيل .
ويستعرض صدى البلد مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة:
مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم
إنبى ضد أسوان 2:30 على قناة أون تايم سبورت
طلائع الجيش ضد الجونة 5:00 على قناة أون تايم سبورت
الإنتاج الحربى ضد سيراميكا 7:30 على قناة أون تايم سبورت
وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد عن حكام ضربة البداية فى مباريات الدوري الممتاز اليوم الجمعة.
جاءت الاطقم التحكيمية لإدارة مباريات اليوم الجمعة على النحو التالي:
مباراة انبي وأسوان
عبدالعزيز السيد حكما للساحة وثنائي المساعدين وائل شعبان وعمر فتحى وحكما رابعا أشرف مسعد وحكما للفيديو محمود بسيوني ويساعده احمد عبدالله.
مباراة طلائع الجيش والجونة
محمد سلامة حكما للساحة ويعاونه الثنائى تامر رشاد وأحمد عبد الغني وحكما رابعا سالم متعب ومصطفى مدحت حكما لتقنية الفيديو ومساعده أحمد حمدى.
مباراة الإنتاج الحربي وسيراميكا كليوباترا
محمد يوسف حكما للساحة ويساعده الثنائى هشام الدسوقى واسامة السيد وحكما رابعا محمد الدسوقى ونادر قمر الدولة حكما لتقنية الفيديو على أن يساعده مصطفى عثمان.
جاءت الاطقم التحكيمية لإدارة مباريات اليوم الجمعة على النحو التالي:
مباراة انبي وأسوان
عبدالعزيز السيد حكما للساحة وثنائي المساعدين وائل شعبان وعمر فتحى وحكما رابعا أشرف مسعد وحكما للفيديو محمود بسيوني ويساعده احمد عبدالله.
مباراة طلائع الجيش والجونة
محمد سلامة حكما للساحة ويعاونه الثنائى تامر رشاد وأحمد عبد الغني وحكما رابعا سالم متعب ومصطفى مدحت حكما لتقنية الفيديو ومساعده أحمد حمدى.
مباراة الإنتاج الحربي وسيراميكا كليوباترا
محمد يوسف حكما للساحة ويساعده الثنائى هشام الدسوقى واسامة السيد وحكما رابعا محمد الدسوقى ونادر قمر الدولة حكما لتقنية الفيديو على أن يساعده مصطفى عثمان.