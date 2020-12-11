ويستعرض صدى البلد مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة:

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

إنبى ضد أسوان 2:30 على قناة أون تايم سبورت





طلائع الجيش ضد الجونة 5:00 على قناة أون تايم سبورت





الإنتاج الحربى ضد سيراميكا 7:30 على قناة أون تايم سبورت



