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رياضة

توقعات الجماهير لمباراة الأهلي ونهضة البركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي.. فيديو

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 06:36 ص
صدى البلد
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رنا اشرف_ عدسة: ابانوب نبيل
قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، إقامة مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان المغربي في النصف الأول من العام المقبل 2021، في قطر.

وعقد مسؤولو الكاف اجتماعا مع المكتب التنفيذي، مساء الخميس، وقرروا إقامة مباراة السوبر الإفريقي في قطر دون تحديد موعد محدد للمباراة، علما بأنه كان من المفترض أن تقام في مصر. 

ويشارك الأهلي في مباراة السوبر الإفريقي بصفته بطلا لدوري أبطال إفريقيا، فيما يلعب نهضة بركان المباراة بصفته بطلا لكأس الكونفدرالية.

رصدت عدسة "صدى البلد" اراء الجمهور حول توقعات المباراة و جاءت كالآتي: 

قال أحمد حسن احد الجماهير انه يتوقع فوز الأهلي على الرغم من انه من مشجعي الزمالك و يتوقع فوز الأهلي ٢/١ و يرى أن أداء الأهلي في الفترة الأخيرة تحدثت عنه بطولاته.

وأكد جمال محمد احد الجماهير أن الأهلي يقوم بإحراز الأهداف في الوقت الأخير مما يسبب ارباك لمنافسيه و يتوقع فوز الأهلي ٣/. على نهضة بركان .

فيما أوضح هشام رجب أحد الجماهير أن لاعبي الأهلي مرهق بسبب كثرة دخوله في البطولات ولكنه يتوقع ان يبهرنا الأهلي بالمباراة القادمة و يفوز ٥/١  و قد قدم الأهلي المباريات الماضية أداء اثار اعجاب الجماهير.

تابع قاسم كمال احد الجماهير قائلا: إن المباراة القادمة سيحرز فيها كهربا و قفشه الأهداف وأكد أن الأهلي اكتسح الساحة ببطولاته و جعله اهم ما يثير اعجاب المواطنين تلك الفترة و يتوقع فوزه على نهضة بركان ٣/١.

وقال سامى عز أحد الجماهير إنه يتوقع أن يهاجم الأهلي من أول المباراة و يبهرنا بأدائه الذى اعتدنا عليه و فوزه المؤكد على نهضة بركان.
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