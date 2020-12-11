أهم الأخبار الدينية في أسبوع.. الأزهر يوضح حقيقية تطبيق قرار الثانوية التراكمية وتعليمات جديدة للعاملين بسبب كورونا

على مدار سبعة أيام ماضية، كانت هناك العديد من الأخبار والقرارات المهمة على الساحة الدينية، كان أبرزها، اعتماد 127 معهدا أزهريًا من ضمان جودة التعليم والاعتماد، وإصدار قرار جديد من الأزهر الشريف بخصوص مصابي كورونا، ووفاة الدكتور طه حبيشي أحد علماء الأزهر الشريف.





ونجمل في هذه السطور، أبرز هذه الأخبار المهمة خلال أسبوع.





في بداية الأسبوع، انتقل إلى رحمة الله، الدكتور طه دسوقي حبيشي أستاذ العقيدة والفلسفة بالأزهر الشريف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف- عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف وأحد كبار علماء الأزهر الشريف.





واستقبل، اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة - محافظ شمال سيناء وفد الأزهر الشريف المشارك في برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية، الذي يشرف عليه وينظمه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، والذي سيبدأ أعماله وفعالياته غدًا بجامعة العريش.





وتابع مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، اليوم الاثنين، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في قصر «الإليزيه» بالعاصمة الفرنسية باريس.





وأشاد المرصد بتأكيد الرئيس السيسي على موقف الدولة المصرية الثابت بإدانة واستنكار الأعمال الإرهابية، وعدم قبول أي مبرر لتلك الجرائم، وأن المسلمين يكنُّون الاحترام والتقدير لكل أتباع الأديان، لأن القيم الدينية تأتي في مرتبة أعلى من القيم الأخرى بالنسبة لنا نحن المسلمين.





ونفت جامعة الأزهر ادعاء إحدى الشركات الخاصة بوجود شراكة بينها وبين الجامعة فى مجال أبحاث و إنتاج وتسويق الخلايا الجذعية.





وأوضح المركز الإعلامي بجامعة الأزهر، في بيان له اليوم، أن إحدى الشركات قامت باستغلال لوجو الجامعة ولوجو الأزهر الشريف و نشرته على موقعها الرسمي على الإنترنت تحت عنوان شركاء العمل بما يوحي ان هناك شراكة بينها وبين الجامعة.





من ناحية أخرى، أعلن نادي ريادة الأعمال بجامعة الأزهر، عن الفائزين في دوري ريادة الأعمال الأول بجامعة الأزهر، والذي يعد المرة الأولى التي ينظم فيها للتنافس على كأس رئيس الجامعة لدوري ريادة الأعمال الأول ٢٠٢٠ بين كليات الجامعة المختلفة.





وقال الدكتور محمد فرغلي، وكيل كلية الهندسة بجامعة الأزهر بقنا، ومدير نادي ريادة الأعمال بالجامعة، لـ صدى البلد، إن عدد الفرق التى شاركت في الدوري 173 فريق تم التصفية إلى 43 فريق وصل منهم 10 فرق للمرحلة النهائية وفاز 5 فرق بدرع دوري ريادة الأعمال والفريق الأول فاز ب كأس رئيس الجامعة لدوري ريادة الأعمال الأول 2020.





وتضمنت الفرق الفائزة على خمسة فرق وهم: الفريق الأول ومشروع بعنوان " Enviro S.S" لطالبات فريق كلية الدراسات الإنسانية شعبة جغرافيا بالفرقة الثالثة، وهن: ولاء محمد محمود الصياد، الاء الرفاعى السعيد عبد الحميد، إسراء عبدالله أحمد محمد.





الفريق الثاني ويحمل اسم مشروعه "تطبيق أزياء" وبإشراف الطالبة: ميمنة ماهر محمد عبد السلام، كلية التجارة بجامعة الازهر بالقاهرة شعبة عامة. المركز الثالث، ويحمل اسم المشروع "اطلبوا العلم " للطالبة سارة محمد سيد علي ، من كلية التجارة قسم اقتصاد.





المركز الرابع ، ويحمل اسم مشروعه "زراعة نبات الجوجوبا" لفريق : أحمد عبد الباسط عبد المنعم السيد، من كلية التربية فرع تفهنا الأشراف ، بالفرقة الرابعة.





المركز الخامس ، واسم المشروع "سوبر كليك " للطلاب: عمر علي السيد إبراهيم، واشرف محمدرشاد سليمان، من كلية الشريعة والقانون بالقاهرة.





وأفاد الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على النادي بأن الجامعة قد خطت خطوات كبيرة في مجال ريادة الأعمال، وتوجت هذه الخطوات بإنشاء نادي ريادة الأعمال بجامعة الأزهر، وتمثيل الجامعة في جميع المحافل المصرية والعالمية؛ ومنها: فوز فريق إيناكتس بكأس العالم لريادة الأعمال.





وأضاف أن الجامعة لديها الآن ٣ فرق إيناكتس، تمثل: القاهرة، والوجه البحري، والوجه القبلي، كما شاركت الجامعة مؤخرًا في مسابقة رالي العرب لريادة الأعمال، التي تنظمها جامعة الدول العربية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.





,قال الدكتور عبدالله سرحان، عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر، إن تم فتح باب القبول لمرحلة الدراسات العليا في اللغة العربية وأصول الدين والشريعة والقانون.





وأضاف سرحان لصدى البلد، أن التقديم في الدراسات العليا سيتاح ورقيا، في مقر الكلية بمدينة نصر، وذلك لمن تخلفوا عن التقديم في المرحلة الأولى، بداية من السبت الموافق 12 ديسمبر حتى نهاية الخميس السابع عشر من نفس الشهر.





وشدد سرحان، أنه لن تقبل أي أوراق بعد هذه الفترة، ويشترط في المتقدم، أن يكون حاصلا على تقدير جيد على الأقل في التقدير التراكمي، وأن يكون حاصلا على تقدير جيد في مواد التخصص في كل قسم علمي.





,أكد الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على انتظام سير العملية التعليمية بجميع المعاهد الأزهرية، دون تلقي مشكلات أو معوقات داخل المعاهد.





وقال عباس، لـ«صدى البلد»، إن المعاهد الأزهرية تبحث حاليا التحول الرقمي في جميع المعاهد بشأن العملية التعليمية، من خلال فريق على أعلى مستوى يعمل ليل نهار على تطوير المنظومة الإلكترونية لتوفير كل المواد والمقررات إلكترونيا للطلاب والطالبات في المعاهد على مستوى المراحل المختلفة.





وأضاف، أنه بالنسبة لتطبيق قرار وزارة التربية والتعليم الذي صدر مؤخرا، عن تطبيق نظام الثانوية التراكمية على ثلاثة سنوات، فإنه قد يتم في المعاهد الأزهرية ولكن ليس الآن ، منوها أن أي قرار جديد لابد أن تتم دراسته جيدا وبحث كل أبعاده حتى لا توجد أي معوقات بشأنه أثناء التطبيق العملي له على أرض الواقع.





,وافق الأزهر الشريف، على منح جميع العاملين أصحاب الأمراض الزمنة، الذين يعالجون بأدوية مثبطة للمناعة من واقع بطاقة التأمين الصحى أو تقرير صادر منه، والسيدات الحوامل اعتبارا من الشهر السادس، والسيدة التى ترعى أطفالا أقل من 8 سنوات إجازة استثنائية.





ونص قرار الأزهر الذي حصل صدى البلد على نسخة منه، على منح الموظف المصاب بفيروس كورونا المستجد وكذلك المخالط لحالة ثبت إصابتها بالفيروس إجازة استثنائية لمدة أربعة عشر يوما من تاريخ ثبوت إصابته أو مخالطته وتزاد لحين تمام الشفاء للمصاب وفقا للحالة الصحية لكل مصاب على حدة بموجب شهادة صحية تفيد إصابته.





كما يمنح الموظف العائد من الخارج إجازة استثنائية لمدة خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ عزله، بما لا يخل بمصالح العمل يتناوب العاملون بقطاعات الأزهر المختلفة والمجلس الأعلى للأزهر الشريف، مجمع البحوث الإسلامية، مدينة البعوث الإسلامية، ديوان قطاع المعاهد الأزهرية والمناطق التابعة له بالحضور للعمل ثلاثة أيام فى الأسبوع ويتم تحديد أيام الحضور والالتزام بها، ولا يجوز تغيرها إلا لصالح العمل، على أن يكلف الزملاء الحاضرون بعمل الزملاء المناوين دون تراخ أو تقاعس.





تعتبر الإجازات الاستثنائية الممنوحة بموجب هذا القرار مدفوعة الأجر ولا تحسب من الاجازات المقررة قانونًا.

وأوضح الأزهر أنه في حال التغيب بدون عذر مقبول عن أيام الحضور المحددة للموظف في الأسبوع أو بعض منها والتي تقع في أيام المناوبة تعتبر الفترة بأكملها إجازة متصلة تخصم من رصيد إجازته وفى حال إذا لم يكن للموظف رصيد إجازات تحسب انقطاعه عن العمل ويحال للتحقيق.





وأشار الأزهر إلى أنه يتم إلغاء كل ما يخالف ذلك من قرارات، وعلى جميع قطاعات ومناطق الأزهر المختلفة تنفيذ ذلك ، كل فيما يخصه اعتبارا من يوم السبت 12 ديسمبر.





,صرح الشيخ صالح عباس جمعة، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بأنه صدر الاثنين الموافق 7/12/2020م آخر قرارات مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بشأن المعاهد الأزهرية التي تم زيارتها بالعام الدراسي 2019/2020م، والتي تؤكد تحقيق ملف جودة التعليم بالأزهر الشريف نسبة اعتماد غير مسبوقة بتاريخه.





وقال عباس، في بيان، إنه تقدم للاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد 134 معهدًا أزهريًا من مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية خلال الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2019/2020م؛ تم اعتماد 127 معهدًا أزهريًا منها، وحصلت 7 معاهد فقط على قرار إعادة تقييم، ولم يحصل أي معهد من بين إجمالي المعاهد الأزهرية المتقدمة على قرار عدم اعتماد.





وبلغت نسبة الاعتماد من بين المعاهد المتقدمة 95%؛ مما يؤكد الجهود المبذولة في هذا الملف، وقد دعم تحقيق هذا النجاح جميع قيادات قطاع المعاهد الأزهرية والعاملين به، وخاصة مديري عموم المراحل التعليمية المختلفة (رياض أطفال – ابتدائي – إعدادي – ثانوي)، والعاملين بإدارات الجودة بالمناطق الأزهرية، وكل المتعاونين معهم لتحقيق هذا التميز بإشراف رؤساء الإدارات المركزية.





وأضاف مدير عام جودة التعليم بقطاع المعاهد الأزهرية أن قيادات الأزهر الشريف قدمت الدعم الكامل لملف جودة التعليم.





كما أكد عباس أنه حصل 20 منطقة أزهرية على نسبة اعتماد 100% وهي مناطق "القاهرة – دمياط – الشرقية – الإسماعيلية – بورسعيد – السويس – جنوب سيناء – الإسكندرية – مطروح – الجيزة – الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – الوادي الجديد – سوهاج – قنا – البحر الأحمر – أسوان – شمال سيناء".





وأوضح أن أكبر منطقة في عدد المعاهد المتقدمة منطقة الدقهلية الأزهرية، حيث حصل 18معهدًا من بين المعاهد المتقدمة والبالغ عددها 20 معهدَا على الاعتماد بنسبة اعتماد 90%، تليها منطقة البحيرة الأزهرية؛ حيث حصل 13 معهدًا من بين المعاهد المتقدمة والبالغ عددها 14 معهدَا على الاعتماد بنسبة اعتماد 93%.



