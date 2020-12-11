السيرة الذاتية للراحل الدكتور طه الدسوقي حبيشي من علماء الأزهر الشريف

في الخامس من ديسمبر الجاري، انتقل إلى رحمة الله، الشيخ الدكتور طه الدسوقي حبيشي أستاذ العقيدة والفلسفة بالأزهر الشريف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف و عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف وأحد كبار علماء الأزهر الشريف.





السيرة الذاتية للدكتور طه الدسوقي حبيشي





ولد الدكتور طه الدسوقي حبيشي، بمدينة الروضة ، مركز فارسكور، محافظة دمياط، من أبوين مصريين، في يوم الإثنين الموافق 12 من شهر صفر 1363ه، الموافق 7 من شهر فبراير 1944م.





وحفظ حبيشي، القرآن الكريم، والتحق بمعهد دمياط الأزهري، وحصل منه على الشهادة الإعدادية في أربع سنوات بترتيب متقدم ، وحصل على الثانوية الأزهرية من نفس المعهد في خمس سنوات، وكان الترتيب فيها الرابع على الجمهورية ، في التحق بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة ، والتحق من خلال الكلية بقسم العقيدة والفلسفة لمدة عامين ليحصل على درجة الاجازة العالية الليسانس شعبة العقيدة والفلسفة بتقدير جيد جدا عام 1970-1971م "أول الدفعة".





والتحق حبيشي، بالدراسات العليا في نفس الكلية لمدة عامين كاملين حصل بعدها على درجة التخصص "الماجستير" شعبة العقيدة والفلسفة بتقدير جيد عام 1972-1973م.





وحصل بعدها عل درجة الدكتوراه شعبة العقيدة والفلسفة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى عام 1978، ثم حصل على درجة أستاذ مساعد بقسم العقيدة والفلسفة بنفس الكلية عام 1983، ثم حصل على درجة أستاذ بقسم العقيدةوالفلسفة بنفس الكلية عام 1988م.





التدرج الوظيفي





صدر قرار توظيف إداري بتعيينه معيدا بقسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بتاريخ 18 أكتوبر 1971م، وعين مدرسا مساعدا بعد حصوله على درجة التخصص الماجستير عام 1973، وعين مدرسا بعد حصوله على الدكتوراه عام 1978م، وعين أستاذا بنفس الكلية والقسم عام 1988م.





عمل بالمملكة العربية السعودية، لمدة عامين دراسيين، ثم عمل بالجزائر مدرسا بجامعة الأمير عبد القادر لمدة عام واحد.





حضر مؤتمرات علمية في مصر وجامعاتها المختلفة، ودعي إلى مؤتمرات علمية بدول: السودان، الكويت، الهند، أوزباكستان، وغيرها.





المؤلفات العلمية





صدر له كتاب، يحمل اسم "عقيدتنا وأثرها في الكون والحياة والإنسان" وكتاب "الجانب العقدي في فكر الإمام الغزالي" وكتاب "النبوة والتنبوء" وكتاب "العقيدة تيسير وتحرير".





كما صدر له كتاب "المرصد المعرف بمعاني وأسرار التصرف" في خمسة أجزاء، وكتاب "حسن التصوف بشرح التعرف" وكتاب "الحاوي لمعاني قواعد عقائد الطحاوي".





كما صدر له كتاب "السنة في مواجهة أعدائها" وكتاب "ضلالات منكري السنة" وكتاب "الاجتهاد تحرير وتنوير" وكتاب "النبي حياته وعظمته" وكتاب "الهجرة بين سنن الله الجارية وسننه الخارقة" وكتاب "علاقة النبي باليهود في جزيرة العرب" وكتاب "شخصية النبي تمحو غبش القنوات الفضائية".



