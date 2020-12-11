ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

نادي القضاة: التشريعات المصرية متسقة مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 11:20 ص
نادى القضاة
نادى القضاة
Advertisements
جودت عيد
أكد نادي القضاة ،برئاسة المستشار محمد عبد المحسن،  أنه بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، فإن الدستور المصري، ألزم الدولة  في المادة  ٢١٨  بمكافحة الفساد على أن يحدد القانون الهيئات والجهات الرقابية المختصة لذلك ، وتنسق تلك الأجهزة فيما بينها لمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام ووضع ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 

وأضاف  نادي القضاة أن التشريعات المصرية  جاءت متسقة مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي انضمت لها مصر والتي ترتكز على وجود هيئات لمكافحة الفساد وأهمية استقلال القضاء والنيابة العامة لما لهما من دور حاسم في مكافحة الفساد واعتماد وترسيخ نظم المستخدمين المدنيين واتخاذ تدابير لمنع غسل الأموال وحماية المال العام والوظيفة العامة من الفساد ورصد وتعقب الأموال المتحصلة من تلك الجرائم.

وقال: "جاءت العديد من التشريعات المصرية لمنع ومكافحة الفساد مثل قانون مكافحة  غسل الأموال وقانون الخدمة المدنية وقانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة  وقانون الكسب غير المشروع بالإضافة إلى قانون  الإجراءات الجنائية كما أفرد قانون العقوبات المصري أبواب متخصصة لجرائم الرشوة وجرائم  العدوان على المال العام والغدر عليه وتجاوز الموظفين حدود وظائفهم.

وأكد نادي القضاة، دور النيابة العامة  وأحكام القضاء في مواجهة كل صور الفساد والتعامل مع الجرائم المرتبطة بمكافحة الفساد  حيث تقوم  النيابة العامة  مع باقي الأجهزة المعنية بترسيخ قيم  النزاهة وتعزيز الثقة في الوظيفة العامة  للحد من الممارسات الفاسدة  وملاحقة القائمين بها  للتأكيد على سيادة القانون ومباديء الشفافية والمساءلة إنفاذا للإجراءات القضائية العادلة التي تضمنتها التشريعات المصرية. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

من أرض السعودية.. مجموعة العشرين: العالم يمر بهشاشة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة

رئيس جامعة القاهرة: ثورة 30 يونيو وسعت دور الرقابة الإدارية لمكافحة الفساد

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تستعرض جهود الدولة واهتمامها بمكافحة الفساد

أبرز الممارسات الإيجابية الناتجة عن متابعة تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

تفاصيل مؤتمر اتحاد عمال مصر حول دور النقابات العمالية والمحامين والأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد.. والمشاركون: الجائحة تهدد التنمية والمشاركة المجتمعية في مواجهتها ضرورة

متحدون على مكافحته.. الشرقية تحتفل باليوم العالمي لمكافحة الفساد

ترشيحاتنا

بسبب كورونا.. هروب جماعي للوافدين من الكويت

مجلة تايم الأمريكية تختار شخصية العام 2020

شبيهة ميرنا المهندس تكشف حقيقة صلة قرابتها بالفنانة الراحلة

مفاجأة.. اعترافات فتاة الزواج العرفي بثري عربي: طلب أن يجمعني وزوجته الأولى في سرير واحد.. خاص بالمستندات

بـ3 مليارات دولار.. الإدارة الأمريكية تعد المغرب بحزمة استثمارات مقابل التطبيع مع إسرائيل

مفيش بطانة.. رانيا يوسف تكشف عن مصمم فستانها الكارثي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جنة جديدة في محافظة القاهرة.. حكاية بحيرة عين الصيرة من مستنقع قمامة لساحرة العيون.. شاهد

مفيش بطانة.. رانيا يوسف تكشف عن مصمم فستانها الكارثي

بسبب هذه السيارة.. هاني سلامة يتفوق على مصطفى قمر| صور