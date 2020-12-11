بعد حصول التيه على الهرم الذهبي.. أول تعليق من بطل الفيلم أمير المصري

نشر أمير المصري، تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، وجه من خلالها الشكر إلى الناقد السينمائي الإنجليزي بيتر برادشو، بعد مقاله في صحيفة الجارديان أشاد فيه بصناع فيلم التيه - limbo.
وكتب أمير المصري في أول تغريدة له بعد حصول فيلمه «التيه - limbo» على جائزة الهرم الذهبي بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، قائلًا: «شكرا لك بيتر برادشو، لا يمكن أن أكون أكثر فخرًا بفريقنا الصغير».
وفاز الفيلم البريطاني "التيه - limbo" للمخرج بن شاروك، بطولة أمير المصري، بجائزة الهرم الذهبي لأحسن فيلم، وذلك ضمن منافسات المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وأعلن ذلك في حفل ختام الدورة 42 المقام حاليا في دار الأوبرا المصرية.
الفيلم شهد المهرجان عرضه الأول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتدور أحداثه حول «عمــر» عــازف شــاب وواعــد، أجبرتــه الظــروف عــلى الابتعــاد عــن أسرتــه الســورية، وهــو الآن معــزول في قريــة أســكتلندية بعيــدة ينتظــر البت في طلب اللجــوء السياسي الــذي قدمه، ومعه مجموعــة ممــن ينتظرون الأمـل مثلـه.
ورغــم جديــة موضوعــه وتناولــه قضيتــه بعمــق، لا يخلــو هــذا الفيلــم البديــع والمختلــف مــن لمحــات كوميديــة ســاخرة تفجــر الضحــكات في الوقــت الــذي يثــير وضــع هــؤلاء اللاجئــين التعاطــف والشــفقة وأحيانــا الدمــوع. طــرح ســينمائي متميــز عــلى مســتوى المضمــون والبنــاء الدرامــي ومتفــوق عــلى المســتوى التقنــي في التصويــر والمونتــاج والأداء التمثيــلي مــن جانــب الجميــع، ســواء مســئولي معســكر العــزل أو اللاجئــين.
وحاز فيلم Limbo على العديد من الإشادات النقدية، حيث كتبت مجلة Varitey "لقد آمن المخرج شارلوك بقدرات النجم البريطاني المصري أمير المصري، الذي تمكّن من نقل طبقات من الصدمة القابعة خلف شخصيته، ليخرج بفيلم متوازن ما بين المرح والغضب بفضل الأدا التمثيلي القوي"، وكتبت مجلة Hollywood Reporter "قدم النجم أمير المصري، الموهبة البريطانية المصرية الصاعدة، أداءً عاطفيًا هادئًا في شخصية عمر بفيلم Limbo"، وكتبت The Guardian "الأكثر دراماتيكية في الفيلم هو أداء شخصية عمر، فقد تمكّن أمير المصري من نقل مشاعر الخوف والتردد من العزف على العود في ظل تلك الأزمات".
وتدور أحداث فيلم Limbo حولو شخصية عمر، شاب موسيقى وله مستقبل واعد، يبتعد عن أسرته السورية إلى جزيرة إسكتلندية في انتظار نتيجة طلب اللجوء، الفيلم يكشف كيف هو مؤثر تعدد الثقافات من خلال معاناة الأمل لأحد اللاجئين.
أمير المصري هو ممثل مصري بريطاني، حصل على العديد من الجوائز وتعاون مع أكبر نجوم السينما العالمية مثل توم هيدلستون، هيو لوري، أوليفيا كولمان ووودي هارلسون، وُلد في القاهرة ونشأ في لندن، قدّم في مصر فيملين حققا نجاحًا باهرًا وهما رمضان مبروك أبو العلمين حمودة والثلاثة يشتغلونها.
أكمل دراسته في لندن ليتخرّج من أكاديمية LAMDA، ويبدأ مشواره الفني بأعمال مثل Rosewater (2014)، وبعدها حصل فرصة البطولة في عدة أعمال لثبت نفسه أمام الجمهور والنقاد كموهبة بريطانية ناشئة.
5 Stars!!! ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️Thank you Peter Bradshaw- Overwhelmed. Couldn’t be prouder of our little team ♥️ @BASharrock @IruneGurtubai @Film4 @mubi @screenscots @BFI @Mr_DanJackson @RCBCasting @Vikash_Bhai @kwabsansah @kennethcollard @C4MMMMY @protagonistpics https://t.co/LAS9ts5mRk— Amir El-masry (@AmirMasry) September 11, 2020