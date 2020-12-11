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حوادث

لضبط المخالفات ومتعاطي المخدرات.. مرور سوهاج يشن حملة على الطرق الصحراوية والزراعية

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 12:50 م
حملة مرورية
حملة مرورية
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أنغام الجنايني
شنت مديرية أمن سوهاج برئاسة اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية، بالتعاون مع إدارة مرور سوهاج بقيادة العقيد سيد نفادي، حملة مرورية مُكبرة على الطرق الصحراوية والزراعية للحد من حوادث الطرق وتحقيق الانضباط المروري وضبط المُخالفين من قائدي السيارات والمركبات، وسحب عينات عشوائية لبيان إن كان يتعاطى السائق المواد المُخدرة أم لا.

وأسفرت الحملة عن ضبط 419 مخالفة مرورية وإيجابية عينات 9 سائقين، من أصل 69 سائق تم سحب العينات العشوائية لهم تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.


وكان ضباط وحدة مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج، قد تمكنوا من ضبط ٤ شباب وبحوزتهم 64 قطعة من مادة الحشيش المُخدر، و7 تذاكر من مادة الشابو المٌخدر، و6 أقراص ترامادول، وسلاح أبيض "مطواة"، ومبلغ مالى 600 جنيه، و4 هواتف محمولة، بعدة مراكز بالمحافظة.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء عبدالحميد ابو موسى، مدير إدارة البحث الجنائي بسوهاج، يفيد بورود بلاغًا من مكافحة المخدرات مفاده ضبط 4 شباب وبحوزتهم  قطعة من مادة الحشيش المُخدر، و7 تذاكر من مادة الشابو المٌخدر، و6 أقراص ترامادول، وسلاح أبيض "مطواة"، ومبلغ مالي 600 جنيه، و4 هواتف محمولة، بعدة مراكز بالمحافظة.

وبمواجهة المتهمين وبتضيق الخناق عليهم، اقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة من أجل الاتصال بعملائهم من مُتعاطي المواد المُخدرة.

حُررت المحاضر اللازمة لكل واقعة على حدى، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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