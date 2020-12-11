برلماني: توجيهات الرئيس بإعطاء جرعات لقاح كورونا بالمجان تبعث بالاطمئنان والفخر





ثمن النائب هشام حسين، عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة "سينوفارم" الصينية، مجانا للمصريين، وذلك بعد ما حصلت مصر على أول دفعة منه .





وأضاف عضو مجلس النواب، إلى أن هذه التوجيهات تبعث بالفخر والاطمئنان لوجود رئيس دولة يراعي صحة المواطنين ويسعى لتخفيف التداعيات السلبية للأزمة عليهم والوقوف بجانب المرضى والمصابيين وعدم تحملهم لتكلفة الحصول على هذا اللقاح.





ولفت حسين، في بيان له، إلى أن لقاح الفيروس الذي حصلت عليه مصر، سيكون له تأثير كبير في زيادة معدلات شفاء الحالات المصابة، وإنقاذ الحالات الصعبة والمحتجزة بالحجر الصحي بالمستشفيات المختلفة، مضيفا، إلى أن حصول مصر على اللقاح يعكس عمق العلاقات بينها وبين الصين، ووضعها في مقدمة الدول التي تحصل على دفعات من اللقاح.





وأكد أن الرئيس السيسي حريص على متابعة كافة المستجدات والتطورات الخاصة بفيروس كورونا، واللقاحات التي ينتجها دول العالم للمواجهة ووضع مصر في مقدمة الدول لتحصل على اللقاحات اللازمة لمواجهة تلك الجائحة، فضلا عن متابعة التداعيات السلبية للفيروس والتي عصفت باقتصاديات العديد من الدول .