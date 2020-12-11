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سيارات

4 أعراض تدل على تلف فلتر البنزين.. احذرها

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 05:02 م
فلتر البنزين
فلتر البنزين
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أماني نوار



فلتر البنزين يعتبر من أهم الفلاتر بالسيارة ، ووظيفته الأساسية تنقية البنزين من الشوائب ،والتي تؤثر على أداء السيارة .


ووفقا لما قاله الخبراء أن هناك علامات أو أعطال تخبرك بتلف فلتر البنزين بسيارتك والتي من خلالها العطل الموجودة  في السيارة ، كما أن فلتر البنزين يلزه تغيير بسرعة .


1-سنجد أن صعوبة تشغيل السيارة في معظم الأحيان تحدث هذه المشكلة في الصباح ، والسيارة باردة أو بعد التوقف طويلا بالسيارة .
كما يصعب تشغيل السيارة ، فهذا يدل على مشكلة في نظام الوقود ، وأكثر الأسباب التي تؤدي إلى مثل هذه الأعراض ، هو تلف فلتر البنزين حيث يمنع مرور الوقود اللازم لبدأ تشغيل المحرك ويتأخر في التشغيل لذلك يجب تغيره .






2- يؤدي إلى انسداد وبدأ تلف فلتر البنزين في السيارة ، ويؤدي إلى إعاقة مرور الوقود الكافي ، واللازم لعمل المحرك بشكل طبيعي ، وبالتالي يؤدي ذلك بالسلب على أداء المحرك ، وتسارعها على الطريق ، وبالتالي ضعف العزم وعدم الإستجابة للسيارة عند الضغط على دواسة الوقود .


3-عند توقف المحرك بشكل مفاجئ على الطريق ، ومع تكرار هذا الوضع لأكثر من مرة طبعا في نفس الاسبوع ، ويدل ذلك على عطل في نظام الوقود الخاص بالسيارة ومن الوارد جدًا أن تكون المشكلة في فلتر الوقود.

4-من العلامات الهامة أيضا وهي ملاحظة رائحة واضحة للبنزين و أخري كريهة تخرج من عادم السيارة، يرجع السبب لذلك إلى انسداد وتلف فلتر البنزين، وفورًا يجب الذهاب لتغييره على وجه السرعة ومراعاة شراء المنتج الأصلي الخاص بسيارتك دون المقلد.

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