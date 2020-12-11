4 أعراض تدل على تلف فلتر البنزين.. احذرها







فلتر البنزين يعتبر من أهم الفلاتر بالسيارة ، ووظيفته الأساسية تنقية البنزين من الشوائب ،والتي تؤثر على أداء السيارة .





ووفقا لما قاله الخبراء أن هناك علامات أو أعطال تخبرك بتلف فلتر البنزين بسيارتك والتي من خلالها العطل الموجودة في السيارة ، كما أن فلتر البنزين يلزه تغيير بسرعة .





1-سنجد أن صعوبة تشغيل السيارة في معظم الأحيان تحدث هذه المشكلة في الصباح ، والسيارة باردة أو بعد التوقف طويلا بالسيارة .

كما يصعب تشغيل السيارة ، فهذا يدل على مشكلة في نظام الوقود ، وأكثر الأسباب التي تؤدي إلى مثل هذه الأعراض ، هو تلف فلتر البنزين حيث يمنع مرور الوقود اللازم لبدأ تشغيل المحرك ويتأخر في التشغيل لذلك يجب تغيره .













2- يؤدي إلى انسداد وبدأ تلف فلتر البنزين في السيارة ، ويؤدي إلى إعاقة مرور الوقود الكافي ، واللازم لعمل المحرك بشكل طبيعي ، وبالتالي يؤدي ذلك بالسلب على أداء المحرك ، وتسارعها على الطريق ، وبالتالي ضعف العزم وعدم الإستجابة للسيارة عند الضغط على دواسة الوقود .





3-عند توقف المحرك بشكل مفاجئ على الطريق ، ومع تكرار هذا الوضع لأكثر من مرة طبعا في نفس الاسبوع ، ويدل ذلك على عطل في نظام الوقود الخاص بالسيارة ومن الوارد جدًا أن تكون المشكلة في فلتر الوقود.



4-من العلامات الهامة أيضا وهي ملاحظة رائحة واضحة للبنزين و أخري كريهة تخرج من عادم السيارة، يرجع السبب لذلك إلى انسداد وتلف فلتر البنزين، وفورًا يجب الذهاب لتغييره على وجه السرعة ومراعاة شراء المنتج الأصلي الخاص بسيارتك دون المقلد.



