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سيارات

تعرف على أبرز علامات تلف فلتر البنزين

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 06:00 ص
تعرف على أبرز علامات
تعرف على أبرز علامات تلف فلتر البنزين
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صبري طلبه
يعتبر فلتر البنزين من الأجزاء الداخلية الهامة في منظومة عمل السيارة، والتي لها أثر كبير على حالتها الفنية، وعند تلف هذا الجزء المحوري، يترتب عليه عدة تغيرات ربما تنال من قوة السيارة، أو توقعك في أعطال عديدة.

ولذلك يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري في السطور القادمة أبرز المؤشرات الخاصة بتلف فلتر البنزين.

1- صعوبة تشغيل المحرك 
عند كثرة وجود الشوائب فنلاحظ تباطؤ شديد في حركة تشغيل المحرك، وهذا ناتج عن الانسدادات الواقعة بفلتر البنزين، وتعد هذه النقطة من أبرز المؤشرات الدالة على ضرورة تغييره. 

2- خلل مضخة الوقود 
عند تلف فلتر البنزين فمن الطبيعي أن تتأثر حالة مضخة الوقود، نتيجة لكثرة الشوائب.

3- انسداد بخاخات المحرك 
مع وصول الشوائب إلى رشاشات المحرك فنلاحظ توقفه عن العمل، نتيجة عن عدم وصول كمية الوقود الكافية له.

4- ضعف في أداء التسارع
يخلف تلف فلتر البنزين مشكلات ضعف في تسارع السيارة، بسبب عدم وصول كمية الوقود المطلوبة، ونلاحظ أيضا ارتفاع في صوت المحرك بصورة كبيرة.

5- رائحة البنزين 
بسبب الانسداد الواقع بهذه القطعة تحدث حالة إختناق كبيرة، والتي تسمح إلى تسرب البنزين خارج مضخة الوقود، ومن هنا نشم رائحة البنزين بشدة.

وننصح قائدي السيارات دوما بإتباع مراحل الصيانة الدورية لكافة أجزاء السيارة، وشراء المنتج الأصلي والابتعاد تمامًا عن المنتجات المقلدة، والإلتزام بكافة إرشادات كتالوج السيارة، وذلك لتجنب الأعطال المفاجئة أو المتكررة.
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