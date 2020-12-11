لجان النواب تجتمع الأسبوع المقبل للانتهاء من أجندتها.. تشريعية النواب تقر عددا من الاتفاقيات.. والاقتصادية تناقش قانون الصكوك السيادية

التشريعية اصرت على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط و اتفاقية الحوكمة الاقتصادية الشاملة

النقل و المواصلات تناقش اتفاقية تسهيل قرض بين الهيئة القومية للاتفاق و بنك جي بي مورجان

تعليم البرلمان تناقش اتفاقية القرض بين مصر و الصندوق السعودي للتنمية بشان مشروع جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز

محلية النواب تناقش الاجراءات الحكومية لمواجهة التغييرات المناخية و الاستعدادات لمواجهة الامطار الغزيرة

محلية مجلس النواب تناقش تداعيات تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء و تقنين اوضاعها

طاقة البرلمان تصوت على قوانين للبحث عن البترول و تنميته و استغلاله في جنوب غارب البحرية بخليج السويس و بالصحراء الشرقية و الغربية









تعقد لجان البرلمان عددا من الاجتماعات خلال الاسبوع المقبل للانتهاء من اجندتها قبل انتهاء مدة انعقاد البرلمان الحالي الذي ينتهي في ٩ من يناير ٢٠٢١ .





تشريعية النواب و النقل و المواصلات تصوت على اتفاقيات





تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعا يوم الثلاثاء الموافق ١٣ ديسمبر الجارى ،لمناقشة طريقة اقرار عددا من الاتفاقيات الدولية ،ومن بينها قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2020 ،بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الآمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة ،والموقعة فى القاهرة بتاريخ 30 سبتمبر 2019 ،وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .





كما تناقش اللجنة قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية تسهيل قرض لأجل بين الهيئة القومية للأنفاق "بصفتها المقترض "وجى بى مورجان يوروب ليمتد بصفاته المنظم الرئيسى المفوض ومؤسسات مالية أخرى محددة وذلك بمبلغ 1.885.630.553.20 يورو والموقعة بتاريخ 13 أغسطس 2020 .









وتناقش اللجنة أيضا فى اجتماعها قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2020 بشأن الموافقة على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط الموقع فى القاهرة بتاريخ 22 سبتمبر 2020 ،وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .





و يناقش الاجتماع قرار مجلس محافظي صندوق التنمية الافريقي رقم لعام ٢٠٢٠ المعتمد بتاريخ ١٤ مايو ٢٠٢٩ بشات التجديد الخامس عشر لموارد الصندوق و على اداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في هذا التجديد بمبلغ ٢ دولار اميركي





تعقد لجنة النقل و المواصلات اجتماع الثلاثاء الموافق ١٣ ديسمبر لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦٤٢ بشات الموافقة على اتفاقية تسهيل قرض لاجل بين الهيئة القومية للاتفاق بصفتها المفترض و جي بي مورجان يوروب ليمتد بصفته وكيل التسهيلات و بنك جي بي مورجان ان ايه فرع لندن بصفته المنظم الرئيسي المفوض الاولي و مؤسسات مالية اخرى محددة بصفتهم المقرضون الاصليون و الموقعة بتاريخ ١٣ اغسطس ٢٠٢٠





قانون الصكوك السيادية





و تعقد اللجنة الاقتصادية اجتماع ١٥ اغسطس لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون باصدار قانون الصكوك السيادية بالاشتراك مع مكاتب الخطة و الموازنة و الشئون الدستورية و التشريعية









اتفاقية مشروع جامعة الملك سلمان





تعقد لجنة التعليم و البحث العلمي بمجلس النواب الثلاثاء المقبل ١٥ ديسمبر اجتماعا لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٥٩١ لسنة ٢٠٢٠ بشأن الموافقة على الاتفاقية المعدلة لاتفاقية القرض الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية و الصندوق السعودي للتنمية بتاريخ ٨ ابريل ٢٠١٦ بشان مشروع جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز بمدينة الطور ضمن برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء الموقعة بتاريخ ٢٤ اغسطس ٢٠٢٠ و ينعقد الاجتماع بالاشتراك مع لكنك الشئون العربية و الاقتصادية









التغييرات المناخية بمحلية البرلمان





تعقد لجنة الادارة المحلية اجتماع الثلاثاء المقبل ١٥ ديسمبر لاستمرار مناقشة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التغييرات المناخية و كيفية استعدادها لمواجهة الامطار الغزيرة التي سقطت على مناطق متفرقة من الدولة و خاصة محافظة الاسكندرية و موافاة اللجنة بخطة اللجنة المشكلة بقرار وزير الاسكان رقم ٤٣٦ لسنة ٢٠١٧ بشان دراسة التمويل اللازم لرفع كفاءة و احلال محطات و شبكات الصرف الصحي لمحافظة الاسكندرية لمواجهة سقوط الامطار و السيول و ينعقد الاجتماع بحضور د سيد اسماعيل نائب وزير الاسكان للمرافق و يناقش الاجتماع ايضا الاجراءات و التدابير التي تتخذها الحكومة لتلاقي تكرار غرق العشرات من المواطنين بشاطئ النخيل العجمي بمحافظة الاسكندرية و موافاة اللجنة بما انتهت اليه كل من وزارة الموارد المائية و الري و وزارة البيئة و محافظة الاسكندرية و هيئة تعاونيات البناء و الاسكان و مجلس ادارة جمعية ٦ اكتوبر بالعجمي و للاجراءات اللازمة لحماية المواطنين من الغرق من خلال اعادة تاهيل و تطوير شاطئ ٦ اكتوبر









تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء





تعقد لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب اجتماعا الثلاثاء المقبل 15 ديسمبر لمناقشة متابعة تنفيذ توصيات اللجنة لما اتخذته الحكومة من اليات للتطبيقات الصحيحة لتحقق فلسفة القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ و المعدل بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء و تقنين اوضاعها و موافاة اللجنة.





و من المقرر ان تقوم وزارة التنمية المحلية بموافاة اللجنة باجمالي عدد من تقدموا بطلبات التصالح مقارنة باعداد المخالفات المرصودة فضلا عن قيمة ما تم تحصيله من رسوم لجدية التصالح على مستوى الجمهورية و لكل محافظة على حدة.





وتقوم وزارة الاسكان و المجتمعات العمرانية بحصر اجمالي عدد من تقدموا بطلبات التصالح مقارنة باعداد المخالفات المرصودة فضلا عن قيمة ما تم تحصيله من رسوم لجدية التصالح على مستوى المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية و لكل مدينة على حدة.





و تقوم وزارة العدل بتقديم عدد القضايا الخاصة بمخالفات المباني المقيدة بجداول المحاكم على مستوى الجمهورية و لكل محافظة على حدة





و يشمل الاجتماع قيام الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الاحصاء بحصر جميع المباني القائمة و مكوناتها من وحدات سكنية و غير سكنية بجميع انحاء الجمهورية و البيانات المتعلقة بخصائصها من حيث النوع و الملكية و الاستخدام الحالي و عدد الطوابق و حاجة المبنى للترميم و اتصالها بالمرافق و يحضر الاجتماع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة و اللواء احمد راشد محافظ الجيرة.





كان مجلس النواب قد رفع جلساته فى أول نوفمبر الماضى بعد الموافقة علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر نظرا للظروف الصحية والأمنية التي تمر بها البلاد، فضلا عن الموافقة على عدد من مشروعات القوانين بعضها نهائيا، و14 اتفاقية.





ودعا الدكتور على عبد العال رئيس المجلس أعضائه للاجتماع ظهر يوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر.





قوانين البحث عن البترول و تنميته و استغلاله









تعقد لجنة الطاقة و البيئة بمجلس النواب اجتماع الثلاثاء ١٥ ديسمبر لمناقشة مشروع قانون مقدم للحكومة بالترخيص لوزير البترول و الثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول و شركة بى بي مصر للبحث عن البترول و تنميته و استغلاله في منطقة تنمية جنوب غارب البحرية بخليج السويس و ينعقد الاجتماع بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية و التشريعية









و يناقش الاجتماع مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول و الثروة المعدنية في التعاقد مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة لبترول و الشركة الوطنية المصرية لاستكشاف و تنمية البترول للبحث عن البترول و استغلاله في منطقة وادي دب بالصحراء الشرقية





و يناقش الاجتماع مشروع قانون مقدم للحكومة بالترخيص لوزير البترول و الثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول و شركة ايوك برودكشن بي في للبحث عن البترول و تنميته و استغلاله في منطقة تنمية مليحة المندمجة بالصحراء الغربية و يناقش الاجتماع ايضا قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦٤٤ لسنة ٢٠٢٠ بشان الموافقة على ميثاق منتدى غاد شرق المتوسط الموقع في القاهرة بتاريخ ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٠





كان مجلس النواب قد رفع جلساته فى أول نوفمبر الماضى بعد الموافقة علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر نظرا للظروف الصحية والأمنية التي تمر بها البلاد، فضلا عن الموافقة على عدد من مشروعات القوانين بعضها نهائيا، و14 اتفاقية.





ودعا الدكتور على عبد العال رئيس المجلس أعضائه للاجتماع ظهر يوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر.