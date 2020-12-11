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محافظات

ميناء دمياط يستقبل 27 سفينة حاويات وبضائع عامة

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 07:59 م
ميناء دمياط يستقبل
ميناء دمياط يستقبل 27 سفينة حاويات وبضائع عامة
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زينب الزغبي
أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه ان الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 27 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 20688 طن تشمل : 14100 طن رمل و 2246 طن كلوريد الكالسيوم و 3900 طن فوسفات و 442 طن كحول.

وأشار البيان إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة 77532 طن تشمل : 16044 طن قمح و 22101 طن ذرة و 2388 طن فول و 4200 طن ابلاكاش و 21070 طن خردة و 6433 طن حديد و 5291 طن عدس بينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 399 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات ( بطاطا و فاصوليا و بطاطس ) و حاصلات زراعية ( برسيم و شمر و حبة البركة و شطة و قصب و ليمون و فول سودانى و كراوية و سمسم ) و فواكة ( برتقال و يوسفى و بلح ) يتم تصديرها إلى كل من الامارات و السعوديه و الاردن و سوريا و باكستان و سلوفينيا و هولندا و فيتنام و هونج كونج و امريكا و مالطا و سريلانكا و انجلترا و اندونيسيا .

وأوضح البيان أن عدد الحاويات الوارد 401 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 1180 حاوية مكافئة ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 157797 طنا ... بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 8008 طنا .

كما غادر قطارين بحمولة إجمالية 2635 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا و شبرا ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5589 شاحنة .


وسبق وان قام اللواء بحرى وليد عوض رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط بزيارة لمقر نادى العاملين بهيئة ميناء دمياط بمدينة دمياط الجديدة ، حيث اطمأن على استكمال الأعمال الإنشائية وجاهزية كافة المرافق و وضع اللمسات النهائية إيذانًا بقرب الإفتتاح الرسمى و بدء الأنشطة الإجتماعية و الرياضية للعاملين و أسرهم .

وأقيم النادى على مساحة 6011 م2 ويشتمل على ملعب رياضى وحمام للسباحة و أماكن ترفيهية لاسر العاملين ، وتبلغ مساحة المبنى الرئيسي حوالى 1200 م2 ويتكون من بدروم ودور أرضى و علوى ويشمل قاعة للإجتماعات ، و قاعة مناسبات بكامل مساحة المبنى ، وصالة للألعاب الرياضية ومنطقة ألعاب للأطفال وصالات بلياردو و تنس طاولة و كافتيريات .

ومن جانبه أشاد اللواء بحرى وليد عوض بجهود جميع المشاركين فى ظهور هذا النادى بالمظهر اللائق وأوضح أن الهيئة لا تدخر وسعًا فى تقديم كامل الدعم و الرعاية الإجتماعية وتنمية المواهب الرياضية للعاملين و أسرهم و تهيئة المناخ الملائم لبذل أقصى جهد و العمل على زيادة انتمائهم للمؤسسة بالتعاون والتنسيق بين الهيئة و جمعية الرعاية و نادى العاملين.

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