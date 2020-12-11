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مساعد وزير العدل: جميع محاكم مصر جاهزة لتنفيذ التقاضي عن بعد

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 08:17 م
صدى البلد
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أسامة علي
قال المستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشؤون أبنية المحاكم، إنه تم تجهيز قاعات خاصة لتنفيذ خطة وزارة العدل فى التطوير الشامل ومنها التقاضى وتجديد الحبس الاحتياطى عن بعد.

وأكد قاسم خلال حواره مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم مصطفى بكرى، أن كل المحاكم فى مصر جاهزة لتنفيذ التقاضى عن بعد، وجار تجهيزها لتنفيذ تجديد الحبس عن بعد.

كان المستشار ربيع قاسم أكد أن أبنية المحاكم تشهد تطويرا ملحوظا على مستوى مصر كاملة.

وقال قاسم إن تطوير المحاكم،يوفر البيئة المناسبة القاضي والمتقاضي،معقبا:" التطوير يعنى تطوير وجود عدالة ناجزه"،

وأضاف مستشار وزير العدل، إلى أن خطة تطوير المحاكم تشمل 3 مراحل، المرحلة الأولى انتهت بتطوير 91 محكمة جزئية، المرحلة الثانية انتهت أيضا بتطوير إجمالي 116 محكمة، والمرحلة الثالثة ستنتهى فى مارس 2021 بإجمالى 131 محكمة.

وتابع المستشار ربيع قاسم، بالنسبة لتطوير الشهر العقارى يشمل 3 مراحل تنتهى فى مارس 2022.

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