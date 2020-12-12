أسرار جديدة تكشفها لجنة كورونا عن اللقاح الروسي: هنطعم المواطنين كلهم.. ويوزع من الصحة فقط.. والأكثر أمانًا مقارنة بغيره.. ومدته عام بالجسم

اللقاح الصيني أكثر أمانًا مقارنة بنظيره الروسي والأمريكي

أساس اختيارنا للقاح الصيني الأمان والفاعلية

لن يتم توزيع اللقاح إلا عن طريق وزارة الصحة وبالمجان

مصر كلها ستحصل على اللقاح الصيني





كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد التابعة لوزارة الصحة المصرية، تفاصيل جديدة في لقاح كورونا الصيني.









وقال الدكتور حسام حسني : "لم نصل حتى الآن إلى الدواء الشافي من كورونا، ولكن وصلنا إلى بروتوكولات علاج تصل إلى نسبة شفاء جيدة، وبعض الذين حصلوا على اللقاح الصيني أصيبوا بالفيروس ولكن بأعراض خفيفة جدا"، لافتا إلى أن اللقاح الصيني لا يمنع الإصابة بالفيروس ولكن الأعراض تكون خفيفة جدا وتم تجريبه في أكثر من 45 دولة حول العالم.









وأكد أن اللقاح الصيني الأكثر أمانًا بالمقارنة بنظيره الروسي والأمريكي، مشيرا إلى أن 14% ممن أجريت عليهم تجارب اللقاح الصيني أصيبوا بالمرض ولكن بأعراض خفيفة جدا.









وكشف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد التابعة لوزارة الصحة المصرية، أن اللقاح الصيني لا يمنع الإصابة بالفيروس لكن أعراض خفيفة، وتمت تجربته بأكثر من 45 دولة.









وقال إن مصر ستحصل على دفعات متتالية من اللقاح الصيني في أقرب وقت لحصول جميع المواطنين عليه، متابعا أن اختيارنا للقاح الصيني أساسه الأمان وأكثر فعالية، لافتا إلى أن مدة لقاح كورونا الصيني عام كامل في الجسم.









وأضاف أن الدراسات ما زالت تتم على اللقاح الصيني لمعرفة تأثيره، مؤكدا أنه خلال أيام قليلة سيتم الإعلان عن تجارب اللقاح الصيني في مصر ونتوقع أن تكون أفضل من نظيرتها في الخارج.









وأكد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد التابعة لوزارة الصحة المصرية، أن مصر كلها ستحصل على تطعيم ضد كورونا، والأولوية للفئات الأكثر عرضة للفيروس المستجد.









وأوضح أنه لن يتم توزيع اللقاح إلا عن طريق وزارة الصحة وبالمجان، مشيرا إلى أنه خلال أيام قليلة سيتم الإعلان عن تجارب اللقاح الصيني في مصر، ونتوقع أن تكون أفضل من نظيرتها في الخارج.









وذكر رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد التابعة لوزارة الصحة المصرية، أن اللقاح الصيني الأكثر أمانًا بالمقارنة بنظيره الروسي والأمريكي، مشيرا إلى أن 14% ممن أجريت عليهم تجارب اللقاح الصيني أصيبوا بالمرض ولكن بأعراض خفيفة جدا.









وأضاف أن بعض الذين حصلوا على اللقاح الصيني أصيبوا بالفيروس ولكن بأعراض خفيفة جدا، لافتا إلى أن اللقاح الصيني لا يمنع الإصابة بالفيروس ولكن الأعراض تكون خفيفة جدا وتم تجريبه في أكثر من 45 دولة حول العالم.









وأكد الدكتور حسام حسني أن اللقاح الصيني لا يمنع الإصابة بالفيروس لكن بأعراض خفيفة وتم تجربته بأكثر من 45 دولة.









وطمأن رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد التابعة لوزارة الصحة، المواطنين بشأن الحصول على لقاح فيروس كورونا الصيني.









وقال إن مصر ستحصل على دفعات متتالية من اللقاح الصيني في أقرب وقت لحصول جميع المواطنين عليه، و اختيارنا للقاح الصيني أساسه الأمان والأكثر فعالية"، لافتا إلى أن مدة لقاح كورونا الصيني عام كامل في الجسم.









وأشار إلى أن الدراسات مازالت تتم على اللقاح الصيني لمعرفة تأثيره، مؤكدا أنه خلال أيام قليلة سيتم الاعلان عن تجارب اللقاح الصيني في مصر ونتوقع أن تكون أفضل من نظيرتها في الخارج، متابعا أن اختيار لقاح الصيني جاء لعدة أسباب أهمها على الإطلاق أن أساسه الأمان وأكثر فاعلية، مضيفا أن اللقاح الصيني لا يمنع الإصابة بالفيروس ولكن تكون الأعراض خفيفة، وتمت تجربته في 45 دولة.









وتابع: "مصر ستحصل على دفعات متتالية من اللقاح الصيني في أقرب وقت لحصول جميع المواطنين عليه"، لافتا إلى أن بعض الذين حصلوا على اللقاح الصيني أصيبوا بالفيروس ولكن بأعراض خفيفة جدا، ومدة لقاح كورونا الصيني عام كامل في الجسم.









وأشار حسني، إلى أن الدراسات مازالت تتم على اللقاح الصيني لمعرفة تأثيره، مؤكدا أنه خلال أيام قليلة سيتم الإعلان عن تجارب اللقاح الصيني في مصر ونتوقع أن تكون أفضل من نظيرتها في الخارج.









وأوضح حسام حسني، أن 14% ممن أجريت عليهم تجارب اللقاح الصيني أصيبوا بالمرض ولكن بأعراض خفيفة جدا.







