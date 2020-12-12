نظر دعوى تطالب إسبانيا بتسليم المقاول الهارب محمد علي.. اليوم

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، دعوى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الدولية والدبلوماسية المنصوص عليها باتفاقية الأمم المتحدة، بشأن منع وقمع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بخصوص الهارب محمد علي، ومطالبة دولة إسبانيا بتطبيق الاتفاقية وتسليمه للسلطات المصرية.





وذكرت الدعوى، أن الطاعن فُوجئ بسفر المدعو محمد علي، إلى دولة إسبانيا للهروب من الجرائم التي ارتكبها بمصر، ومنها التهرب الضريبى وأخرى ارتكبها باسم شركته.





وأشارت إلى أن محمد علي قام خلال 2019 ببث فيديوهات تحريضية ضد الشعب، فضلا عن بث روح الكراهية بين أبناء الشعب الواحد وسب وقذف المسئولين والوزراء.



