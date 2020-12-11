مفيش حد يندم على النادي الأهلي.. علي معلول يجيب على سؤال منى الشاذلي

ويكشف النجم التونسي كواليس كثيرة وتفاصيل لم يتحدث عنها من قبل تتعلق بنهائي بطولة أفريقيا التي توج بها مع النادي الأهلي والثلاثية التاريخية التي حققها المارد الأحمر هذا العام، وسط تفاعل واحتفاء كبير من جمهور البرنامج الذي تغنى بألقاب "علولو".





وتتضمن الحلقة أسرارا ومفاجآت تتعلق بالعروض التي قدمت لنجم الأهلي ورأيه فيها وحقيقة تلقيه عرضا من نادي بيراميدز بالإضافة لسر احتفاله الشهير بالأهداف التي يحرزها وعلاقته بنجله.

قال علي معلول، لاعب النادي الأهلي، إنه تواصل وتحدث مع لاعبين قدامى وخبراء أثناء تقدم النادي الأهلي بعرض لضمه، معقبا: "صليت استخارة وهم دعموا قرار تواجدي في النادي الأهلي".وعلق "معلول" خلال حواره ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "سي بي سي"، على سؤال منى الشاذلي، حول ندمه على الانتقال للنادي الأهلي، قائلا: "مفيش حد يندم على النادي الأهلي".