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رياضة

إصابة رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك بـ كورونا

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 11:11 م
صدى البلد
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مجدي سلامة
أعلن الإعلامي عمرو أديب إصابة المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة المعينة لرئاسة نادي الزمالك بفيروس كورونا المستجد وذلك عبر برنامجه.

وقال عمرو أديب في تصريحات عبر برنامجه إن المستشار أحمد البكري رئيس نادي الزمالك الجديد أصيب بفيروس كورونا المستجد "

وأصدر نادي الزمالك برئاسة المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة المعينة المسئولة عن إدارة النادي بيانًا حول الموقف المالي للقلعة البيضاء وتكملة للبيان الذي صدر امس .

وجاء البيان كالتالي :.

في ضوء البيان الصادر بالامس بشأن الالتزامات المستحقة على النادي
فإن اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك قامت بإعداد خطة مدروسة ومتكاملة ومنضبطة لتخفيض وجدولة كافة المستحقات المالية على النادى وذلك فى اطار من التعاون والتنسيق مع مؤسسات وأجهزة الدولة المعنية


وتؤكد اللجنة ان هذه الخطة تتضمن حفظ كافة حقوق النادي المالية لدى الغير والمتضمنة ضخ الكثير من الموارد المالية لخزينة النادى أبرزها مستحقات النادى لدى الشركات الراعية و حقوق البث و الرعاية وايرادات عضويات واشتراكات مستحقة وعوائد الوحدات المؤجرة .
وهو الأمر الذى يمكن إدارة النادى من سداد جميع المستحقات المالية الخاصة بالاجهزة الفنية وعقود اللاعبين ورواتب الموظفين وكافة المستحقات الواجبة على النادى للحفاظ على الاستقرار المالي والإدارى للنادى العريق.



كما تؤكد إدارة النادي أن خطة العمل تستهدف تحقيق الاستقرار للمنظومة الرياضية بالنادى وتقديم وتوفير كل الدعم المطلوب والرعاية الكاملة لجميع الفرق الرياضية بالنادى وخاصة فريق كرة القدم وجميع أعضاؤه من اللاعبين والجهاز الفنى والإدارى والذى نحرص على تهيئة الأجواء المناسبة لهم خلال مختلف منافساتهم المحلية والقارية لتحقيق البطولات والانجازات التى ترضى طموح جماهير النادى، إضافة إلى تحقيق الاستقرار الإدارى للنادى من خلال هيكلة شاملة لجميع القطاعات الإدارية والمالية.



كما تشير اللجنة إلى وجود خطة استثمارية على أعلى مستوى تستهدف تعظيم موارد نادى الزمالك وكذلك إعداد تصور كامل لانشاء فرع نادي الزمالك بمدينة السادس من أكتوبر وكذلك إنشاء شركات للاستثمار الرياضي والاكاديميات الرياضية.


وتؤكد إدارة نادى الزمالك أنها ماضية بكل عزم وإخلاص على إنجاز مهمتها الموكلة إليها للحفاظ على استقرار النادى وتحقيق إنجازات وطموحات الجماهير والأعضاء وبما يليق باسم ومكانة نادى الزمالك العريق
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