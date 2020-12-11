25 ألف بحلول يناير.. خبير يتوقع زيادة حالات الإصابة بـ كورونا

كشف الدكتور هشام العسكري أستاذ الإستشعار عن بعد بجامعة شابمان بالولايات المتحدة الأمريكية، إن الحالات النشطة لفيروس كورونا في مصر قد تصل إلى 25 ألف بحلول شهر يناير إذا إستمر إهمال المواطنين في الأخذ بالإجراءات الإحترازية.





وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع " والمذاع عبر قناة "دي إم سي"،:" حصر انتشار جائحة فيروس كورونا في حاجة إلى وقت، لكنه وقت حرج بسبب توزيع الأمصال، لكن هناك فترة قد يكون الانتشار فيها كبيرا جدًا.

ونوه إلى أن تضافر الجهود بين الدولة والمواطنين مهم جدًا في مكافحة انتشار فيروس كورونا، لافتا إلى أن الدولة تقوم بدورها وهو شيء محمود، لكننا سنكون أمام فترة صعبة بسبب زيادة الحالات النشطة التي تتسبب في وضع ضغوط كثيرة على المنظومة الصحية، وهو ما قد يضطر الحكومة إلى الإغلاق".





وأكد أن وضع انتشار فيروس كورونا في 10 ديسمبر أمس الخميس مماثل ومطابق لما كان يحدث في 16 مايو، أي أن الإصابات قد تستمر في الزيادة، وقد تكسر مصر حدة الجائحة، وهو اختبار شخصي".



