بقيمة 29.4 مليون جنيه.. صرف 68.4 % من إجمالي الدعم لمواطني الأقصر.. صور

اعلن الدكتور تامر مختار وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أنه تنفيذا لتعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بمتابعة الأنشطة التموينية بمحافظة الأقصر فقد تم خلال الفترة من 1 حتى 10 ديسمبر 2020 صرف سلع تموينية بمبلغ 29.4 مليون جنيه بنسبة 68.4 % من إجمالي الدعم المقرر لمواطني المحافظة المستفيدين من مظلة الدعم.
واضاف بانه تم صرف سلع حرة بمبلغ 1.1 مليون جنيه فارق نقاط الخبز عن شهر نوفمبر الماضي لعدد 49151 بطاقة تموينية قام أصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم.
وصرف 27.6 مليون رغيف خبز بلدي مدعم بالبطاقات التموينية للمستفيدين بمعدل صرف يومي قدره 2.76 مليون رغيف/ يوم .
وصرف 1907 طن دقيق مدعم من مستودعات الدقيق بموجب البطاقات التموينية.
يأتي ذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة والحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات .
ومن جهة أخرى، واصلت المديرية جهودها لضبط المخالفات التموينية وتم تحرير عدد 404 محضر ومخالفة خلال تلك الفترة منها 127 ضد المخابز و 254 محضر ضد الأنشطة الأخرى بالاسواق و عدد 23 محضر ضد أنشطة المواد البترولية.
وكان من أبرز المضبوطات ضبط طن ملح سياحات محظور تداوله وغير صالح للاستهلاك الآدمي ، و900 زجاجة عصير راني منتهي الصلاحية و 400 قطعة جبن مثلثات و 8 جردل زيتون مخلل و504 قطعة كيك مختلف الأنواع و 30 علبة زبيب و 320 كيس سيريلاك اطفال و320 قطعة مرقة دجاج و11 لفة لانشون 150 كيلو لحوم مجمدة دواجن وجميع تلك السلع منتهية الصلاحية .
بخلاف كميات كبيرة من الشيبسي والمقرمشات وعدد 6000 قرص ريفو و 100 علبة بودرة كيك وسلع أخرى مجهولة المصدر وبدون فواتير .
كما تم ضبط 2.5 طن دقيق بلدي مدعم بمخابز سياحية ومطاحن أهلية وكما تم ضبط 350 كيلو سكر تمويني قبل بيعه بالاسواق .
وتكثف المديرية جهودها للاشتراك مع الجهات المعنية والمختصة للحفاظ على سلامة وحقوق المواطنين بأرجاء المحافظة.