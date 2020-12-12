بقيمة 29.4 مليون جنيه.. صرف 68.4 % من إجمالي الدعم لمواطني الأقصر.. صور

اعلن الدكتور تامر مختار وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أنه تنفيذا لتعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بمتابعة الأنشطة التموينية بمحافظة الأقصر فقد تم خلال الفترة من 1 حتى 10 ديسمبر 2020 صرف سلع تموينية بمبلغ 29.4 مليون جنيه بنسبة 68.4 % من إجمالي الدعم المقرر لمواطني المحافظة المستفيدين من مظلة الدعم.





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واضاف بانه تم صرف سلع حرة بمبلغ 1.1 مليون جنيه فارق نقاط الخبز عن شهر نوفمبر الماضي لعدد 49151 بطاقة تموينية قام أصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم.





وصرف 27.6 مليون رغيف خبز بلدي مدعم بالبطاقات التموينية للمستفيدين بمعدل صرف يومي قدره 2.76 مليون رغيف/ يوم .





وصرف 1907 طن دقيق مدعم من مستودعات الدقيق بموجب البطاقات التموينية.





يأتي ذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة والحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات .





ومن جهة أخرى، واصلت المديرية جهودها لضبط المخالفات التموينية وتم تحرير عدد 404 محضر ومخالفة خلال تلك الفترة منها 127 ضد المخابز و 254 محضر ضد الأنشطة الأخرى بالاسواق و عدد 23 محضر ضد أنشطة المواد البترولية.





وكان من أبرز المضبوطات ضبط طن ملح سياحات محظور تداوله وغير صالح للاستهلاك الآدمي ، و900 زجاجة عصير راني منتهي الصلاحية و 400 قطعة جبن مثلثات و 8 جردل زيتون مخلل و504 قطعة كيك مختلف الأنواع و 30 علبة زبيب و 320 كيس سيريلاك اطفال و320 قطعة مرقة دجاج و11 لفة لانشون 150 كيلو لحوم مجمدة دواجن وجميع تلك السلع منتهية الصلاحية .





بخلاف كميات كبيرة من الشيبسي والمقرمشات وعدد 6000 قرص ريفو و 100 علبة بودرة كيك وسلع أخرى مجهولة المصدر وبدون فواتير .





كما تم ضبط 2.5 طن دقيق بلدي مدعم بمخابز سياحية ومطاحن أهلية و كما تم ضبط 350 كيلو سكر تمويني قبل بيعه بالاسواق .



