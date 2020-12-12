ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

علي معلول يكشف سرا عن قرعة ضربات جزاء نهائي كأس مصر

السبت 12/ديسمبر/2020 - 12:23 ص
صدى البلد
Advertisements
إسراء صبري
كشف علي معلول، لاعب النادي الأهلي، عن قرعة ضربات الجزاء في نهائي الكأس، قائلا "الشناوي هو الذي اختار أن نلعب الأول وأن أسدد أول هدف عشان يدي ثقه لكل اللاعبين".

وأكمل "معلول" خلال حواره ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "سي بي سي": "لما بلعب أمام الشناوي أحيانا بجيب فيه أجوان.. وهو لما يبقى عايز يصد الكورة بيصدها"، معقبا: "محمد الشناوي أخويا".

وكشف النجم التونسي كواليس كثيرة وتفاصيل لم يتحدث عنها من قبل تتعلق بنهائي بطولة إفريقيا التي توج بها مع النادي الأهلي والثلاثية التاريخية التي حققها المارد الأحمر هذا العام، وسط تفاعل واحتفاء كبير من جمهور البرنامج الذي تغنى بألقاب "علولو".
 
وتضمنت الحلقة أسرارا ومفاجآت تتعلق بالعروض التي قدمت لنجم الأهلي ورأيه فيها وحقيقة تلقيه عرضا من نادي بيراميدز إضافة لسر احتفاله الشهير بالأهداف التي يسجلها وعلاقته نجله.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

علي معلول: نعمة كبيرة أنك تكون موجود في النادي الأهلي ..فيديو

كنت خايف ..علي معلول عن إحساسه قبل مباراة نهائي أبطال أفريقيا

هيشوف التوانسة هيعملوا إيه.. علي معلول ينتقم من محمد الشناوي.. فيديو

يعني إيه؟..علي معلول يطلب من منى الشاذلي شرح كلمة على الهواء

مفيش حد يندم على النادي الأهلي.. علي معلول يجيب على سؤال منى الشاذلي

معلش.. علي معلول يوجه رسالة لجماهير الأندية التونسية وعصام الشوالي

ترشيحاتنا

زهقنا.. عماد متعب يوجه رسالة قوية لـ صالح جمعة ..فيديو

الأهلي يتفاوض مع عمر السومة.. تعرف على حقيقة الأمر

مش فساتين بس.. شاهد | إطلالات كاجوال لـ رانيا يوسف عرضتها للانتقاد

2021 بداية الانفراجة| رسالة عاجلة من وزيرة الصحة عن كورونا للمواطنين على الهواء

موسمياني لم يكن فى حساباتنا.. محمود الخطيب: غيرنا 4 مدربين في وقت قصير

إصابة رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك بـ كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 صور جديدة من حفل زفاف رنا سماحة

باستايل هندي.. شاهد ثان إطلالات شدوى الحضري في حفل خطوبتها

قصير فوق الركبة.. إطلالة جريئة لزوجة الحضري في "خطوبة شدوى"