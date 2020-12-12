علي معلول يكشف سرا عن قرعة ضربات جزاء نهائي كأس مصر

كشف علي معلول، لاعب النادي الأهلي، عن قرعة ضربات الجزاء في نهائي الكأس، قائلا "الشناوي هو الذي اختار أن نلعب الأول وأن أسدد أول هدف عشان يدي ثقه لكل اللاعبين".



وأكمل "معلول" خلال حواره ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "سي بي سي": "لما بلعب أمام الشناوي أحيانا بجيب فيه أجوان.. وهو لما يبقى عايز يصد الكورة بيصدها"، معقبا: "محمد الشناوي أخويا".





وكشف النجم التونسي كواليس كثيرة وتفاصيل لم يتحدث عنها من قبل تتعلق بنهائي بطولة إفريقيا التي توج بها مع النادي الأهلي والثلاثية التاريخية التي حققها المارد الأحمر هذا العام، وسط تفاعل واحتفاء كبير من جمهور البرنامج الذي تغنى بألقاب "علولو". وتضمنت الحلقة أسرارا ومفاجآت تتعلق بالعروض التي قدمت لنجم الأهلي ورأيه فيها وحقيقة تلقيه عرضا من نادي بيراميدز إضافة لسر احتفاله الشهير بالأهداف التي يسجلها وعلاقته نجله.