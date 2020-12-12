بالجلد الأسود.. زوجة ماجد المصري تظهر بإطلالة جريئة

حرصت رانيا أبو النصر زوجة الفنان ماجد المصري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها خلال حضورها إحدى المناسبات.





تألقت زوجة ماجد المصري في الصور بإطلالة أنيقة وجذابة كعادتها، وارتدت توب اسود ذا أكمام باللون الأسود ا اللامع الذي لا يحمل أي نقوشات ونسقت مع هذه الاطلالة حذاء باللون الاسود وحقيبة صغيرة.





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وانتعلت زوجة ماجد المصري حذاءً صيفيا أنيقا ذا كعب عال باللون الذهبي، وتزينت بمجموعة من الإكسسوارات والمجوهرات العصرية والأنيقة التي منحتها إطلالة متكاملة.





أما من الناحية الجمالية، اعتمدت زوجة ماجد المصري على خصلات شعرها الأسود الانسيابي المنسدل على كتفيها، ووضعت ماكياج جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة وغير المبالغ فيها.



