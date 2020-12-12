استقالة مفاجئة للمدير التنفيذي لشركة فيراري ferrari

فيراري ferrari

لويس كاميلري Louis C. Camilleri

بدأت فترة إدارة لويس كاميلري Louis C. Camilleri للعلامة الإيطالية في منتصف 2018 بعد وفاة الرئيس السابق سيرجيو مارتشيوني وسجلت فيراري ferrari نمو مستمر في الأرباح والمبيعات في عهد كاميرلي رغم ضغوط جائحة الكورونا هذا العام وقفزت أسهم فيراري تحت إدارة كاميلري بحوالي 50% و تبحث الان فيراري ferrari عن خليفة لكاميلري .





وأعلنت شركة فيراري مؤخرا عن طرح فيراري موديفيكاتا ferrari gt 488 modificata وهي إصدار حصري جديد يجمع بين تقنيات فيراري 488 ferrari gt 3 و فيراري ferrari gte للسباقات .



حصلت السيارة فيراري موديفيكاتا ferrari gt 488 modificata على تحديثات جديدة لتحسين قوة الدفع السفلية ورفعها إلى 1000 كيلوجرام في سرعات 230 كيلو متر في الساعة مع صنع الجسد بالكامل من ألياف الكربون باستثناء السقف من الألمنيوم الخالص .



تأتي السيارة فيراري موديفيكاتا ferrari gt 488 modificata بفرامل جديدة صنعتها فيراري ferrari بالتعاون مع بريمبو brembo الشهيرة و المتخصصة في الفرامل مع نظام غلق فرامل جديد حصري للسيارة فيراري موديفيكاتا ferrari gt 488 modificata .



فيراري موديفيكاتا ferrari gt 488 modificata تأتي بمحرك V8 دبل تيربو بقوة 700 حصان و هي اعلى من القوة المتوفرة في فيراري 488 ferrari gt 3 و فيراري ferrari gte .



السيارة فيراري موديفيكاتا ferrari gt 488 modificata اسرع من فيراري ferrari SF90 Spider و التي تأتي بمحرك بنزين مكون من 8 أسطوانات، يستطيع ان ينتج طاقة قدرها 780 حصانا، وعدد 3 من المحركات الكهربائية والتي تولد طاقة تقدر بـ 220 حصان، تتصل تلك المنظومة من المحركات بناقل حركة مكون من 8 سرعات.



قدم المدير التنفيذي لشركةعملاق صناعة السيارات الايطاليةاستقالته من منصبة بشكل مفاجئ ولم يصرح سوي بأن هذة الاستقاله لأسباب شخصية .