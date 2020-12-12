سمير غانم: لا أجيد التحدث باللهجة الصعيدية مثل جورج سيدهم

حل الفنان سمير غانم، ضيفا على الإعلامية وفاء الكيلاني مقدمة برنامج "السيرة" والمذاع عبر قناة "دي إم سي، للحديث عن طفولته وأسرار يرويها لأول مرة.





وقال غانم خلال حواره،: "أن والدته من مصر وأساسها من شبرا، ووالده من الصعيد، مضيفًا أنه عاش فترة في مدينة بنى سويف".





وحينما طلبت منه وفاء الكيلانى أن يتحدث باللهجة الصعيدية، قال إن الذى يتمكن من اللهجة الصعيدية الفنان الراحل جورج سيدهم، موضحًا أنه لا يجيد اللهجة الصعيدية إلا إذا كان هناك دور يقدمه في عمل فنى.



