سمير غانم: أنا خجول جدا.. وبنت الجيران كانت تتجاهلني

حل الفنان سمير غانم، ضيفا على الإعلامية وفاء الكيلاني مقدمة برنامج "السيرة" والمذاع عبر قناة "دي إم سي، للحديث عن طفولته وأسرار يرويها لأول مرة.





وقال غانم خلال حواره: "إن والدته من مصر وأساسها من شبرا، ووالده من الصعيد، مضيفًا إلى أنه عاش فترة في مدينة بنى سويف".





وأشار إلى أن والده كان ضابطا في بني سويف، إذ كان يتولى رئاسة مكتب شؤون العربان، المسؤول عن حل الخلافات بين القبائل.





وأشار إلى أنه بدأ مراهقته منذ عمر 15 سنة، وحبه الأول كانت بنت الجيران، ولكنها كانت تتجاهله دائمًا، وأكد أنه خجول جدًا والوحيدة الذى وقف أمامها وعاكسها الفنانة مديحة كامل، قائلا: "إنتى زى القمر وردت ميرسى الله يخليك"، مضيفًا أنه اكتشف موهبتها أيام الجامعة، وعرّفها بالأستاذ محمد سالم.



