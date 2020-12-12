عصام الحضري يوجه رسالة لابنته بعد خطوبتها

احتفل عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر السابق، بخطوبة ابنته شدوى، ونشر مجموعة صور من الخطوبة، عبر حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".





و نشر عصام الحضري صورة تجمعه بابنته وخطيبها وعلق قائلا: الف الف مبروك يا حبايب قلبي ربنا يسعدكوا ويخليكوا لبعض ويبعد عنكوا اي شئ وحش ويباركلكوا في حياتكو.





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وتألقت زوجة عصام الحضري، بإطلالة جريئة ومثيرة وأنيقة، خطفت بها الأنظار، مرتدية فستان من اللون النبيتى قصير فوق الركبة وهو ما جعل إطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها.





وكان عصام الحضري وجة رسالة لابنتة قائلا: " شدوى بنتي حبيبتي الف مبروك يا حبيبة بابا وربنا يكملك بالخير انتي وعمر ابني وحبيبي ويكتبلكوا الخير، كبرتوا وكبرتوني، الحمد لله ربنا يتم فرحتي بيكم انتي واخواتك يا رب".



