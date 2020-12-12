مواصفات مازيراتي جيبلي هايبرد 2021 maserati ghibli hybrid .. صور

مازيراتي جيبلي هايبرد 2021 maserati ghibli hybrid والعملاق الايطالي عازم على دخول العصر

طرحت مؤخرا شركة مازيراتي عملاق صناعة السيارات الايطاليه السيارةوالعملاق الايطالي عازم على دخول العصر الكهربائي بقوة في الأعوام القادمة .





مازيراتي جيبلي هايبرد 2021 maserati ghibli hybrid هو أول موديل هجين في تاريخ العلامة الإيطالية العريقة والسيارة تجمع بين محرك 2000 سي سي تيربو 4 سلندر مع محرك كهربائي بقوة إجمالية 330 حصان وعزم 450 نيوتن متر و المحرك متصل بفتيس اوتوماتيك 8 سرعات .







تتسارع مازيراتي جيبلي هايبرد 2021 maserati ghibli hybrid من 0 إلى 100 كم\س في 5.7 ثانية بسرعة قصوى 254 كم\س و جميع موديلاتمازيراتي جيبلي هايبرد 2021 maserati ghibli hybrid ستحصل على تصميم خارجي محدث .







تميز مازيراتي جيبلي هايبرد 2021 maserati ghibli hybrid بلمسات زرقاء حول فتحات الهواء الجانبية والمكابح، بينما حصلت السيارة على شاشة لمسية 10 إنش لنظام المعلومات الترفيهية مع تطبيق للهاتف لمراقبة السيارة ومتابعة أي تحديثات برمجية .





وطرح العملاق الإيطالي فعليا مازيراتي maserati mc20 و هي تعتمد بشكل كبير في هيكلها علي الكاربون فايبر من نفس شركة الكاربون التي وردت هيكل بوجاتي شيرون.

ومن المعروف أن الكاربون فايبر قوي ويمتاز بأنه خفيف الوزن مما أدى لخفض وزن السيارة مازيراتي maserati mc20 حتي وصل إلي 1450 كيلو جرام مما سيدعم تسارعها بشكل كبير.

وتأتي السيارة مازيراتي maserati mc20 بمحرك بنزين 3000 سي سي دبل تيربو6 سلندر وهذا المحرك يعمل بنفس تقنيات محرك سيارات الفورمولا 1 لذلك ينتج 620 حصان ويتسارع من 0 حتي 100 خلال 2.8 ثانية وتبلغ سرعة القصوى إلى 325 كيلو متر في الساعة و هذا المحرك متصل بفتيس دبل كلتش 8 سرعات.

ويُذكر أن جيلي ستكشف عن MC20 سوبركار الجديدة في سبتمبر القادم، متبوعة بـ SUV صغيرة جديدة مبنية على ستيلفيو في بداية 2021، مع طرح جران توريزمو المحدثة لاحقًا خلال 2021، والتي ستكون أول سيارة كهربائية في تاريخ العلامة.