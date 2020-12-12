الرئيس الإنسان.. لميس سلامة: السيسي يقدم وحدة سكنية لفتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة

قدمت الإعلامية لميس سلامة، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على تقديمه الدعم الفوري، للشابة "سيدة ميزار عبد الله "، والتي تقطن بمدينة العريش، وتعاني من إعاقة بصرية، بعد أن قدم لها المساعدة، في توفير وحدة سكنية لها، عقب الاستغاثة المباشرة لها، معقبة: "لفتة جميلة تعطي جرعة من الأمل من الرئيس الإنسان الذي لا يتأخر في مساعدة شعبه".
وأضافت الإعلامية لميس سلامة، خلال برنامج "صباح البلد"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن وزارة التضامن الاجتماعي، على الفور، قامت بعمل البحث الاجتماعي لها، لدراسة حالتها، ومن ثم وجه الرئيس السيسي، بتوفير وحدة سكنية لها، ورعايتها اجتماعيا، لافتة إلى أن البرنامج تابع، لحظات يوم زفافها، والتي ساندها فيها العديد من أهالي مدينة العريش.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير وحدة سكنية للفتاة السيناوية سيدة ميزار عبدالله مقيمة بمدينة العريش بشمال سيناء وهى ذوى القدرات الخاصة وتعاني من إعاقة بصرية، وذلك فى استجابة سريعة لمناشدات ممثلي المجتمع المدني.
وعلى الفور وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير وحدة سكنية للشابة، وقامت وزارة التضامن الاجتماعي بإجراء بحث اجتماعى لدراسة الحالة وثبت استحقاقها الحصول على الوحدة السكنية.
وعلى صعيد آخر، أشارت نيفين القباج، إلى أن الوزارة استغلت فترة أزمة فيروس كورونا لإعادة تأهيل المكاتب الخاصة بتقديم خدمات ذوي القدرات الخاصة، كما أن الوزارة وظفت 4.5 ألف شخص، وقدمت قروضًا لأكثر من 30 ألف شخص، و"بنك ناصر" أتاح دراجات بخارية للقادرين على العمل منهم لاستخدامها في كسب الرزق.
وشددت على أن الوزارة أسهمت في دعم كليات الفنون النوعية بمترجمي الإشارة، وهناك العديد من الأمور التي عملت فيها الوزارة مع القطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، لدعم ذوي القدرات الخاصة.