الرئيس الإنسان.. لميس سلامة: السيسي يقدم وحدة سكنية لفتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة

قدمت الإعلامية لميس سلامة، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على تقديمه الدعم الفوري، للشابة "سيدة ميزار عبد الله "، والتي تقطن بمدينة العريش، وتعاني من إعاقة بصرية، بعد أن قدم لها المساعدة، في توفير وحدة سكنية لها، عقب الاستغاثة المباشرة لها، معقبة: "لفتة جميلة تعطي جرعة من الأمل من الرئيس الإنسان الذي لا يتأخر في مساعدة شعبه".

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير وحدة سكنية للفتاة السيناوية سيدة ميزار عبدالله مقيمة بمدينة العريش بشمال سيناء وهى ذوى القدرات الخاصة وتعاني من إعاقة بصرية، وذلك فى استجابة سريعة لمناشدات ممثلي المجتمع المدني.

وعلى الفور وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير وحدة سكنية للشابة، وقامت وزارة التضامن الاجتماعي بإجراء بحث اجتماعى لدراسة الحالة وثبت استحقاقها الحصول على الوحدة السكنية.

وعلى صعيد آخر، أشارت نيفين القباج، إلى أن الوزارة استغلت فترة أزمة فيروس كورونا لإعادة تأهيل المكاتب الخاصة بتقديم خدمات ذوي القدرات الخاصة، كما أن الوزارة وظفت 4.5 ألف شخص، وقدمت قروضًا لأكثر من 30 ألف شخص، و"بنك ناصر" أتاح دراجات بخارية للقادرين على العمل منهم لاستخدامها في كسب الرزق.





وشددت على أن الوزارة أسهمت في دعم كليات الفنون النوعية بمترجمي الإشارة، وهناك العديد من الأمور التي عملت فيها الوزارة مع القطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، لدعم ذوي القدرات الخاصة.