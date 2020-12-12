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اللي دوخني وراه في الحفلات.. شاهد.. تامر حسني يقلد مصطفى قمر

السبت 12/ديسمبر/2020 - 10:15 ص
فقرة السوشيال ميديا
فقرة السوشيال ميديا
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نورهان رأفت
قدمت الإعلامية لميس سلامة فقرة السوشيال ميديا، اليوم السبت، خلال برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، والذي تستعرض من خلاله أبرز ما تناوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.


واستعرضت الإعلامية لميس سلامة، فيديو الفنان تامر حسني مع الفنان مصطفى قمر، وهو يقلد صوته ويحييه على أعماله، ويتمنى له المزيد من النجاحات.


ونشر تامر حسنى فيديو له مع مصطفى قمر من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".
 

وظهر فى الفيديو تامر حسنى وهو يغنى بصوت مصطفى قمر، وعلق تامر حسنى على الفيديو قائلا: "القمر اللي دوخني وراه في حفلاته زمان وعقبال حفلاتنا مع بعض".


يذكر أن أغنية "نفس النهاية" لـ تامر حسني حققت نجاحًا كبيرًا جدًا، حيث كسرت حاجز المليوني مشاهدة على القناة الرسمية لروتانا على موقع "يوتيوب"، وذلك بعد ساعات قليلة من طرحها.
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